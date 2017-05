Gastvrouw-/ Assistent Activiteitenbegeleider vrijwilligers gevraagd

HILVERSUM - Voor ons gezellige ontmoetingscentrum in Hilversum, aan de Koninginneweg 83 (centrum) zijn wij voor op zoek naar een gastvrouw/assistent activiteitenbegeleiders voor de woensdag (andere dagen bespreekbaar).

Een gastvrouw-/ assistent activiteitenbegeleider zet koffie en thee, maakt de lunch of doet een spelletje. Dat hoeft u niet alleen te doen, er zijn altijd bezoekers die graag helpen. U gaat deel uitmaken van een leuke club vrijwilligers, de sfeer in ons centrum is laagdrempelig en genoeglijk. Competenties: geduldig, flexibel en een gezonde dosis humor.

Heeft u wat tijd over en wilt u ons helpen? Loop bij ons binnen tussen 10-16uur en kom kennismaken. Wij kijken naar u uit.

King Arthur Groep, Koninginneweg 83 te Hilversum. Voor meer

informatie bel tijdens openingstijden Mylene Höhle 06-37 00 97 07 of buiten

openingstijden 06-46457344. Of per e-mail ochilversum@kingarthurgroep.nl

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 16 mei 2017