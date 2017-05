Proefles Kidsclub ViJoS goed bezocht door enthousiaste kids

BUSSUM - De proefles van Kidsclub ViJoS afgelopen zaterdag was een succes. De les van het nieuwe onderdeel van ViJoS werd goed bezocht door jonge en leergierige kids en hun ouders. Kidsclub ViJoS is voor jonge kinderen de ideale manier om spelenderwijs muziek te leren maken. De eerste les is op zaterdag 20 mei en inschrijven is nog mogelijk.





Afgelopen zaterdag tijdens de proefles van Kidsclub ViJoS werden er bijvoorbeeld ritmes gespeeld op effectinstrumenten. Daarnaast werd er gezongen, gedanst en zelfs de eerste theorielesjes kwamen voorbij. Dit alles om de enthousiaste kinderen meer te leren over muziek en vooral muziek maken. De lessen worden gegeven door juf Kim Schimmel die veel ervaring heeft met het geven van muziekles aan jonge kinderen.





Als het aan ViJoS ligt, kunnen kinderen niet vroeg genoeg beginnen met muziek maken. Het is namelijk wetenschappelijk bewezen: muziek maken heeft een zeer positieve invloed op de intelligentie en sociale vaardigheden van kinderen. Daarnaast wordt bij ViJoS al bijna 60 jaar bewezen dat muziek maken vooral heel leuk is.





Met Kidsclub ViJoS brengt Drum- en Showband ViJoS verandering in de minimale leeftijd van 7 jaar die voorheen van toepassing was op de muziekvereniging. Kidsclub ViJoS bestaat uit acht lessen, waarin de jongere kids spelenderwijs muziek leren maken. ViJoS leert ze meer over muziek maken, noten lezen en spelen en alles wat er bij het bespelen van een instrument komt kijken. Daarnaast maken de kinderen kennis met het verenigingsleven bij ViJoS en krijgen ze de mogelijkheid om eventueel door te stromen naar de Drumband. Op zaterdag 20 mei gaat Kidsclub ViJoS van start. De lessen vinden plaats in de studio van ViJoS op de Ceintuurbaan in Bussum van 8:30 uur tot 9:00 uur. De kosten bedragen €15,- voor acht lessen. Aanmelden voor Kidsclub ViJoS kan via secretariaat@vijos.nl





Drum- en Showband ViJoS is al bijna 60 jaar een bekend muzikaal gezicht bij diverse evenementen in en rond Bussum. De Drumband is de jeugdband van ViJoS en bestaat uit leden van 7 tot en met 14 jaar. Na een gedegen muzikale opleiding, bestaande uit onder andere het leren lezen van noten, het bespelen van een instrument en marcheren, stromen de Drumbandleden door naar de Showband. Naast de regelmatig terugkerende optredens in de buurt, zoals avondvierdaagsen en op Koningsdag, zijn beide bands ook in het concours- en taptoecircuit zeker geen onbekende. Er zijn al vele prijzen gewonnen in binnen- en buitenland.





Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 15 mei 2017