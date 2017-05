Unieke bier-jenevercombinatie aftrap voor plannen brouwerij in Weesper kerk

WEESP - Brouwerij Wispe en jeneverstokerij Anker Weesp hebben gezamenlijk een bijzonder bier gebrouwen, de Wispe Tripel jenever. Met deze combinatie willen de Weesper ondernemers hun plannen onder de aandacht brengen voor een eigen brouwerij en distilleerderij in de Laurentiuskerk in Weesp. De opening hiervan staat gepland voor begin 2018. De bouw is inmiddels gestart.

Het biermerk Wispe is opgericht in 2009 door drie broers, de bieren worden nog altijd bij andere brouwerijen gebrouwen. De broers willen nu een volgende stap zetten en een eigen brouwerij openen in Weesp waar ook Anker Weesp haar jenever en likeuren gaat distilleren. De locatie die zij hiervoor op het oog hebben is de Sint-Laurentiuskerk. Een grote neogotische kerk in het centrum van de Vechtstad. Een leuke bijkomstigheid is dat Sint Laurentius de beschermheilige is van bierbrouwers.Weesper bier en jeneverDe Wispe Tripel jenever is een unieke combinatie van twee dranken die van grote betekenis zijn geweest voor Weesp. De Vechtstad dat op een steenworp afstand ligt van Amsterdam stond dankzij het schone water uit de Vecht eeuwen lang bekend als belangrijke leverancier van bier en jenever. De dranken werden onder andere geleverd aan de VOC. Het brouwen van bier en stoken van jenever maakte Weesp tot ver buiten Nederland bekend. Met het vestigen van een brouwerij en distilleerderij in de stad willen de ondernemers deze rijke geschiedenis en de vele mooie verhalen laten herleven.Naast een brouwerij en distilleerderij opent Wispe ook een proeflokaal in de kerk van waaruit bezoekers het brouw- en distilleerproces kunnen zien en van het bier en de jenever kunnen genieten. Wispe start in het najaar met een grote crowdfundingcampagne, zo kunnen geïntresseerden onderdeel worden van de bierbrouwerij. Uiterlijk begin 2018 moeten de deuren dan worden geopend.Wispe Tripel jeneverDe Wispe Tripel jenever (8% alc.) is speciaal en eenmalig gebrouwen en wordt geïntroduceerd tijdens de Week van het Nederlandse Bier. Het bier is een verrassende combinatie van de Wispe Tripel en Anker Weesp jenever die al langer verkrijgbaar zijn. Jerrit Vellenga, de verantwoordelijke broer voor het brouwproces van Wispe: "Het is een mooie blend geworden, fruitig met een fijne bittere afdronk door de combinatie van de hop en Anker Weesp jenever, een primeur in Nederland."De Wispe Tripel jenever is vanaf vandaag verkrijgbaar.Beeldmateriaalhttp://wispe.nl/pers

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 15 mei 2017