Hoe belangrijk is het om buitenlandse gezegden te kunnen leren?

WEESP - Louis van Gaal neemt de Nederlandse gezegden naar het Engels vertaald wel juist heel erg letterlijk. Als Ajax straks tegen Manchester United moeten gaan spelen dan zou zijn Engels niet echt al te best kunnen zijn. Maar misschien weten meer Nederlanders het niet. De hamvraag blijft vooral open: Hoe belangrijk is de buitenlandse gezegden wel niet, als je in het buitenland bent. Ik ben best wel een talenknobbel, alhoewel ik soms ook wel fouten maak. Ik heb Engels, Arabisch en Indonesisch kunnen leren. Ik ken daarvoor al een beetje Frans en Spaans. Toch is het best wel moeilijk om het te kunnen snappen. Hieronder treffen jullie de buitenlandse gezegden in het Engels en ook in het Frans aan:

As the old cock crows, so crows the young



Zoals de oude haan kraait, zo kraait de jonge

Maar in het Nederlands: Zoals de ouden zongen, piepen de jongen

More haste, less speedMeer haast, minder vaart

Maar in het Nederlands: Haastige spoed is zelden goed.

Shallow streams make the most dinOndiepe riviertjes maken het meeste lawaai

Maar in het Nederlands: Holle vaten klinken het hardst.

He that mischief hatches, mischief catches

Hij die onheil uitbroedt, krijgt ook onheil



Maar in het Nederlands: Boontje komt om zijn loontje

A good neighbour is better than a far-dwelling kinsmanEen goede buurman is beter dan een verweg wonend familielid.

Maar in het Nederlands: Een goede buur is beter dan een verre vriend.

You must plough with the oxen that you have.Je moet ploegen met de ossen die je hebt.Maar in het Nederlands: Je moet roeien met de riemen die je hebt.There’s no place like homeEr is geen plek zoals thuis.Maar in het Nederlands: Oost west, thuis best.Every house has a skeleton in the cupboard.Elk huis heeft wel een geraamte in de kast. Maar in het Nederlands: Elk huisje heeft zijn kruisje.

When in Rome, do as the Romans do.Ben je in Rome, doe dan als de Romeinen.

Maar in het Nederlands: ’s Lands wijs, ’s lands eer

It’s no use crying over spilt milkHet heeft geen zin te treuren over gemorste melk.

Maar in het Nederlands: Gedane zaken nemen geen keer.

They that dance must pay the fiddler. Zij die dansen moeten de vedelaar

betalen. Maar in het Nederlands: Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten.

It takes two to make a quarrel.Er zijn er twee nodig om ruzie te maken.

Maar in het Nederlands: Waar twee kijven, hebben twee schuld.

Let bygones be bygones.Laat gedane zaken gedane zaken blijven

Maar in het Nederlands: Haal geen oude koeien uit de sloot

Tel pére, tel fils. Zo vader zo zoon.Un homme averti en vaut deux. Een gewaarschuwd man telt voor twee.A malin, malin et demi Aan een sluw, een sluw en een half Maar in het Nederlands: Er is altijd baas boven baas.La fortune sourit aux audacieux. Rijkdom lacht naar degenen die dapper zijn. Maar in het Nederlands: Brutalen hebben de halve wereld.ll vaut mieux faire envie que pitié. Beter benijd dan beklaagd.

ll ný a que le premier pas qui coôute. Alle begin is moeilijk.



On n’est jamais si bien servi que par soi-même Men is nooit beter bediend dan door zichzelf Maar in het Nederlands: De beste bode is de man zelf.

Petit poisson deviendra grand. Kleine visjes zullen groot worden. Maar in het Nederlands: Kleine boompjes worden groot.



Réfléchissez avant d’agir Bezint eer gij begint.Une hirondelle ne fait pas le printemps.Een zwaluw maakt nog geen zomer (lente).Chien qui aboi ne mord pas. Blaffende honden buiten niet.Ce n’est pas tous les jours féte. Het is niet alle dagen feest.La critique est aisée, mais l’art est defficile.

Kritiek is makkelijk, maar de kunst is moeilijk.

Maar in het Nederlands: De beste stuurlui staan aan wal.Aux innocents les mains pleines. Aan de onschuldigen volle handen.Maar in het Nederlands: Het geluk is met de dromen.Le malheur des uns fait le bonheur des autres.Het verdriet van de ene, maakt de anderen gelukkig.Maar in het Nederlands: De een zijn dood is de ander zijn brood.L’unoin fait la force. Eendracht maakt macht.

Un service en vaut un autre. De ene dienst is de andere waard.



Quand on parle du loup on en voit la queue. Als men praat over de vos, ziet men de staart ervan.Maar in het Nederlands: Als je van de duivel spreekt, trap je op zijn staart.

Bien mal acquis ne profite jamais. Het is goed dat niet goed verkregen is heeft nooit zijn nut. Maar in het Nederlands: Gestolen goed gedijt niet.



Tout est bien qui finit bien. Eind goed, al goed

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 14 mei 2017