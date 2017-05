Een hypotheek? 'Nee bedankt ik kan zonder'

HILVERSUM - 'Ik heb mijn huis zonder hypotheek gekocht. Omdat het kon.' De 39-jarige tekstschrijver, die anoniem wil blijven, kreeg de aankoop rond met het geld dat haar ouders voor haar hadden gespaard, twee erfenissen en doordat ze zelf zuinig had geleefd en gespaard. 'Zo sprokkel je 2,5 ton bij elkaar.'

Van dat bedrag

kocht ze vorig jaar een woning van 93 m2 in Bilthoven. 'Met een

hypotheek had ik een groter huis kunnen kopen. Het was een heel bewuste

keuze om dat niet te doen. Op het moment dat ik kocht, was ik nog

freelancer. Ik wilde me geen zorgen hoeven maken dat ik tijdens een

slechte maand de hypotheeklasten niet kon betalen. Nu heb ik de

zekerheid dat ik altijd in mijn huis kan blijven en niemand me er uit

kan zetten.'

Steeds meer mensen in Nederland hoeven niet bij de bank langs voor een hypotheek op het moment dat ze een huis kopen. In 2016 is maar liefst 16% van de woningen in Nederland zonder hypothecaire financiering

gekocht. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2008. In Amsterdam

gaat het zelfs om een kwart van de transacties, bleek deze week uit cijfers van De Nederlandsche Bank.

De nieuwe cijfers verrasten zelfs woningmarktdeskundigen en makelaars. Zoveel aankopen zonder hypotheek. Wie zijn de mensen die een paar ton op de plank hebben liggen? Waarom nemen ze geen hypotheek? En hoe kan het dat hun aantal zo snel toeneemt?

Er is veel geld. Dat is het snelste antwoord. Een deel van de babyboomers

heeft een aardig vermogen opgebouwd. Gulle ouders en suikerooms helpen

de jongere generatie steeds vaker bij de aankoop van een huis. Daarbij helpt het dat een ton belastingvrij mag worden geschonken voor de aankoop van een woning.

Daar koop je in Amsterdam natuurlijk amper een garagebox voor, maar meer schenken kan altijd. Daar moet dan wel belasting over worden betaald. Soms komt er een erfenis bij, want ook de oudste generaties worden steeds vermogender. Er zijn ook ouders die de aankoop niet als gift, maar als belegging zien.

De Amsterdamse makelaar Sven Heinen ziet veel ouders voorbij komen die voor hun studerende kinderen een woning kopen. 'Dan zetten

ze er nog een of twee vrienden bij aan wie ze huur vragen.' Dat zijn

vaak kleinere woningen, die tussen de 2 à 3 ton kosten. 'Ik heb nog

nooit meegemaakt dat iemand 6 ton contant neerlegde.'

Overigens hebben deze gulle ouders het geld lang niet altijd op de bank staan. 'Het kan ook dat ze een tweede hypotheek nemen op hun eigen woning om die studio voor hun studerende zoon of dochter te betalen',

zegt Paul de Vries, woningmarkteconoom bij Het Kadaster, dat de cijfers

samenstelde voor DNB. 'Dan is er wel hypothecaire financiering, maar dat

zien we niet terug in de cijfers.'

Particuliere investeerders

De generatie 55-plus die doorstroomt naar een kleiner huis heeft zelf ook steeds minder vaak een hypotheek nodig. Ze hebben al volledig afgelost of nog slechts een kleine hypotheek. Deze groep is volgens De Vries nog relatief klein, maar groeit wel.

En dan is er nog de hard groeiende groep particulieren die het opgebouwde vermogen in woningen investeert. Mensen met 3 tot 50 woningen zijn landelijk inmiddels goed voor 6% van het totaal aantal transacties, in Amsterdam voor 12% en in Maastricht zelfs voor 20%. Professionele beleggers met een nv of bv zijn niet in deze cijfers meegenomen.

Het zijn vaak vermogende particulieren die zien dat hun spaargeld

op de bank niets meer oplevert. Dan maar in vastgoed beleggen, is de

gedachte. Door de enorme woningtekorten in de grote steden is een huis

zo verhuurd. 'Dat is tamelijk lucratief', zegt De Vries. 'Zeker met de nieuwe woningwet. Wie een woning maximaal zes maanden verhuurt mag bijvoorbeeld vragen wat hij wil. Het is wat de gek ervoor geeft. Daar komen in Amsterdam gigantische prijzen uit. En na zes maanden kan de volgende huurder er in.'

Oorlogskas

Sommige particuliere beleggers kloppen een tijdje na de aankoop alsnog aan voor een hypotheek. NIBC ziet ze regelmatig langskomen. 'Het zijn mensen met een oorlogskas of –kasje waaruit ze aankopen doen', zegt Dirk van de Beukel, managing director NIBC vastgoedhypotheek. 'Dat geeft

ze het voordeel dat ze snel kunnen handelen. Zeker in een markt als

Amsterdam is die snelheid soms nodig. Achteraf halen ze in alle rust de

financiering op om de kas weer aan te vullen voor een volgende woning.' Ook ouders sluiten soms pas later een hypotheek af.

Feit blijft dat een grote groep op moment van aankoop die financiering niet nodig heeft. Hierdoor winnen ze vaak de biedingenstrijd van

starters die gebonden zijn aan strenge hypotheeknormen. 'Ze hoeven

bijvoorbeeld geen voorbehoud van financiering te maken en kunnen net

ietsje verder gaan in hun bieding', zegt makelaar Heinen.

‘'Mensen uit minder vermogende families maken steeds minder kans op een woning.’

• Woningmarktdeskundige Johan Conijn

'Gevolg is dat de prijzen worden opgedreven en andere mensen achter het net vissen', signaleert Johan Conijn, bijzonder hoogleraar woningmarkt aan de Amsterdam School of Real Estate. Vooral starters in de steden ondervinden steeds meer concurrentie, want het zijn met name de goedkopere woningen die geschikt zijn om

te verhuren. 'Mensen uit minder vermogende families maken steeds minder

kans op een woning', zegt Conijn. 'De ongelijkheid die er al is op de

woningmarkt, wordt zo versterkt.'

Marketingmanager bij een handelsplatform (30) ‘Ik heb vorig jaar zonder hypotheek een appartement in Den Haag gekocht

voor €185.000. Dat is niet zo heel veel. Maar toch. Sinds mijn 18e heb

ik beschikking over mijn aandelen in een beleggingsfonds. Die waren

inmiddels zo’n €140.000 waard. Bij het overlijden van mijn opa kreeg ik

een erfenis van €85.000. Mijn vader schonk ook nog eens €50.000 voor de

aankoop van het huis. Dus ik heb nog geld over. Ik had niet eens een hypotheek kunnen krijgen. Want toen ik kocht, was ik nog aan het ondernemen en had ik geen vast inkomen. Maar de filosofie achter het geld was ook om het te investeren, niet om het te besteden aan lopende

zaken zoals kleding. Vlak nadat ik het huis had gekocht kreeg ik een

baan in Amsterdam en ben ik daar gaan wonen omdat ik niet op en neer

wilde reizen. Mijn appartement in Den Haag heb ik nu verhuurd aan een

expat. Dat is super aantrekkelijk. Het levert meer op dan ik aan huur in

Amsterdam betaal.'

Manager in de creatieve sector (55) ‘Mijn man en ik hebben in februari een woning gekocht voor onze twee zoons. We hadden ons eigen huis al afbetaald en door een erfenis en een polis die vrijkwam plots twee ton waarvoor geen bestemming was.

Ondertussen

hoorde ik al die verhalen dat je straks geen woning meer binnen de ring

kunt kopen tenzij je heel rijk bent. Omdat het geld op de bank niks

oplevert dacht ik: we moeten nu toeslaan. We betaalden €318.000

voor een appartement van 66m2 in Amsterdam-Oost. De vraagprijs was

€275.00. Voor €120.000 wilden we een hypotheek nemen op ons eigen huis.

De verkopers kozen voor ons omdat we zonder voorbehoud van financiering

boden. Maar op het laatste moment hoorden we dat de hypotheek niet rond

was. Toen moesten we alle registers opentrekken om toch te kunnen

betalen. Later hebben we die hypotheek alsnog gekregen. De investering is nooit weggegooid geld, want je kan altijd verhuren in

Amsterdam door de woningschaarste. We hebben het huis echter niet

gekocht als belegging, maar om de toekomst van onze kinderen veilig te

stellen.’

Ondernemer (49) en haar man (56) 'Mijn vrouw is ondernemer. Het sparen voor haar pensioen wilde niet zo

vlotten met deze lage rente. Ze is risico-avers dus durfde niet volop in

aandelen. In het plaatselijke sufferdje staan dagelijks advertenties

van expats die op zoek zijn naar een huurwoning. Toen hebben we besloten

om een woning te kopen in Amstelveen en die te verhuren. Het is een rijtjeshuis van 129m2 waar we vorig jaar een kleine 4 ton voor

hebben betaald. Het is een goede belegging gebleken. Er woont nu een

Zuid-Afrikaans stel dat €2400 huur per maand betaalt. Dat levert een

goed rendement op voor het pensioenpotje van mijn vrouw. De vraag was wel of we nog gedeeltelijk een hypotheek zouden nemen op de tweede woning. Dat zou een nog hoger rendement opleveren. Maar mijn vrouw heeft een hekel aan lenen omdat het je afhankelijk maakt. Zo verdienen we genoeg.'

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 13 mei 2017