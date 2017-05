Joke van Neerijnen Erelid De Schakel

BUSSUM - Na 60 jaar lid te zijn geweest van De Schakel heeft Joke van Neerijnen (88) afgelopen jaar haar lidmaatschap opgezegd. Joke heeft zich bijna 2/3 van haar leven ingezet voor de amateurtoneelvereniging. Reden genoeg voor De Schakel om haar te benoemen tot erelid.

Naast vele prachtige rollen die haar de bijnaam “Grande dame van Bussum” opleverden, heeft zij jaren lang vele donateurs onder haar beheer gehad. Zij heeft ze tot afgelopen jaar elke keer weer persoonlijk benaderd voor inning van bijdrage en de verkoop van kaarten met ‘vaste plaatsen’.Van Neerijnen werd afgelopen donderdag 11 mei naar het clubgebouw gelokt om naar de repetitie te komen kijken van de uitvoering op 20 mei. In de pauze werd zij verrast door de voorzitter, die haar in het zonnetje zette. Hij bedankte haar voor haar jarenlange inzet en memoreerde kort haar carrière binnen de vereniging, die liep van 1956 tot 2016. Afgelopen jaar nam ze met een fenomenale rol in Spant! Afscheid van het publiek, de spotlights en vooral van de lappen tekst. Daarna kreeg Van Neerijnen een oorkonde en een houten schijf overhandigd. Op de schijf, die in haar laatste rol een prominent rekwisiet was, zat een gegraveerd plaatje geschroefd met daarop een vermelding van haar erelidmaatschap. Hierna nam zij met een stralende lach de felicitaties van alle leden in ontvangst.Voor Joke van Neerijnen was het een prachtige avond, ze noemde het een enorme verrassing en een grote eer. Als erelid zal zij betrokken blijven bij de vereniging en hoewel ze niet meer op de planken zal staan, zal ze een vaste bezoeker zijn van de voorstellingen van De Schakel. De vereniging is dankbaar dat Joke in hun midden blijft, met haar altijd kritische blik en scherpe analyses van de stukken en de spelers.