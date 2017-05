Platform zet Ondernemers aan tot MVO 2.0

NAARDEN - MVO oftewel, ‘Maatschappelijk ondernemen’, wie is er niet mee bezig?

Het platform Maatschappelijk Verbinden Gooise Meren daagt ondernemers uit om de volgende stap te zetten in hun maatschappelijk ondernemen.

Bestuurslid Merijn Corsten licht toe: “Heb je al LED-verlichting in je bedrijf en recycle je al je papier en plastic, dan ben je goed bezig. Wij dagen lokale ondernemers uit om het nog beter te doen. Heb je bijvoorbeeld gedacht aan een stageplek voor iemand met afstand tot de arbeidsmarkt? Of een maatschappelijke stage voor een scholier?”

“Of mogen medewerkers vrijwilligerswerk doen (deels) in de baas zijn tijd?” vult Raquel van Oijen aan. Samen organiseren zij als bestuurslid van het Platform de SEA Change: Social Enterprise Award Change. “Die verandering, daar gaat het om”, zegt Corsten. Elke ondernemer, of deze nu niets doet aan MVO of juist heel veel, is welkom om deel te nemen aan deze ‘competitie’.” Van Oijen: “wij kijken naar de verandering binnen de onderneming over de loop van een aantal maanden. Is die klein dan zijn we daar blij mee. Is die groot, dan nog veel blijer. We inspireren en ondersteunen ondernemers die een concrete verandering willen doormaken en kiezen samen met de deelnemers aan het Maatschappelijk Diner op 9 oktober, welke ondernemer de grootste verandering heeft doorgemaakt.” De prijs voor de winnaar wordt dan tijdens hét Meet&Match diner in het Spant!, zelf ook een Maatschappelijk Verantwoorde onderneming, uitgereikt. Naast de grote eer, komt er veel publiciteit voor de winnaar.

Kan iedereen mee doen? “Nee helaas, legt van Oijen uit; alleen bedrijven met 3 of meer medewerkers die bij de KvK ingeschreven staan in onze gemeente. Deze MKB-ers kunnen de meeste impact generen.”

Corsten: “Op 8 juni is de informatieavond. Dan lichten we toe wat MVO 1.0 is, wat MVO 2.0 is en dan inspireren we ondernemers om zichzelf uit te dagen tot het zetten van een grote stap. De avond is van 1930 uur tot 2130 uur. De definitieve locatie zal later bekend gemaakt worden.” “Uiteraard is er ruimte om te netwerken want dat is ook belangrijk voor ondernemers,” lacht van Oijen.

Aanmelden kan via info@pmonb.nl en tot en met 7 juni.

Voor meer informatie: Merijn Corsten | 06 53925783 | m.corsten@sauterwijnen.nl