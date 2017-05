‘Nederlandse spoor kwetsbaar doordat treinen over enkelspoor rijden’

HILVERSUM - Het Nederlandse spoor is kwetsbaar doordat we treinen over enkele sporen laten rijden. Op veel bestaande verbindingen is geen ruimte meer voor groei. Daarom moeten er zo snel mogelijk concrete plannen op tafel komen voor vernieuwing van het Nederlandse spoorwegennet. Deze oproep doet voorzitter Erno Chevallier van Holland Rail Industry, de brancheorganisatie van de spooraannemers en andere toeleveranciers van de railindustrie, aan de politiek. “Als de wil er is, kan het best snel. Wij staan klaar.”







“Na de opening van de Hanzelijn heerste het idee dat het spoor in

Nederland wel zo’n beetje af was”, zegt hij. “Sindsdien zijn er weinig

concrete plannen gemaakt. Maar de tijd van visies en praten is voorbij.

Er moeten nu zo snel mogelijk extra rails en snellere treinen komen.”

Chevallier sluit zich aan bij de boodschap van ProRail-directeur Pier

Eringa, die onlangs stelde dat het spoor binnen drie jaar ingrijpend

moet worden vernieuwd. Extra rails zijn nodig en bestaand spoor moet

worden aangepast, zodat er meer treinen over kunnen.

Geen ruimte meer voor groei

“De capaciteit van het bestaande spoor is opgerekt”, meent de HRI-

voorzitter. “Op veel bestaande trace´’s is geen ruimte meer voor groei.

Het treinverkeer dreigt vast te lopen, zeker nu het aantal

treinreizigers steeds verder toeneemt. We maken onszelf kwetsbaar door

veel treinen over enkele sporen te laten rijden. Het kan op papier wel,

maar kleine verstoringen leiden zo tot grote vertragingen en overlast

voor veel treinreizigers.” Een treinreiziger opperde onlangs in een

artikel in De Telegraaf om extra spoorlijnen aan te leggen naast de

bestaande, zodat treinen met pech daar naar toe kunnen uitwijken. “Een

prima idee,” vindt Chevallier. “Op slimme plekken moeten meer rails

komen.”

Meer rails zijn ook een oplossing voor het onderhoud, dat nu

noodgedwongen in de nachtelijke uren plaatsvindt, als er geen treinen

rijden. Het ingezette onderhoudsmaterieel is echter duur, zeker als dit

maar enkele uren per dag kan worden gebruikt. “Dit maakt nachtelijk

onderhoud niet alleen veel duurder; voor bedrijven wordt het ook steeds

lastiger om personeel te vinden dat in de nachtelijke uren wil werken,”

meent Chevallier.

Spoorvernieuwing blijft achter

Natuurlijk is er de afgelopen jaren wel gei¨nvesteerd in het spoor,

geeft hij toe. “De Betuwelijn is aangelegd, het traject

Amsterdam-Utrecht werd viersporig en bij Utrecht is nu een nieuwe

spoorbrug in aanbouw. Maar er is meer nodig. De lange termijn-visies die

er de afgelopen jaren gemaakt zijn moeten nu vertaald worden in

concrete plannen. Er ging jarenlang veel geld naar de vernieuwing van

stations, maar de spoorvernieuwing bleef achter. Hierdoor is er een

kaalslag bij de toeleveranciers ontstaan, die met de nodige ontslagen

gepaard ging.”

“Met een viltstift moet op de spoorkaart van Nederland worden

aangekruist waar over 5 tot 10 jaar bijvoorbeeld vier sporen moeten

liggen. En we zouden moeten vastleggen dat we binnen 5 jaar 20% van het

onderhoud aan het spoor overdag gaan uitvoeren.”

Politieke wil

Nederlandse spooraannemers zijn experts op het gebied van de

instandhouding van het spoor en het voorspellen van dreigende storingen

door het ontwikkelen van onderhoudsprogramma’s, zegt Chevallier.

Vernieuwing van het spoor leidt tot uitbreiding van expertise en kennis

van de railinfra-sector. Een stabiele thuismarkt is daarbij essentieel.

“Als we hier hoogwaardige exportproducten ontwikkelen wordt onze

economie daar sterker van. En die technologische oplossingen kun je

vervolgens in het buitenland toepassen en inzetten.”

Innovatieve onderhoudscontracten zijn een voorbeeld van hoogwaardige

systemen die ProRail en de spooraannemers ontwikkelden. Hierbij krijgen

onderhoudsaannemers veel vrijheid bij het uitvoeren van

onderhoudsprocessen aan het spoor, mits ze zich aan bepaalde voorwaarden

houden. “Een eis kan bijvoorbeeld zijn dat wissels 95 tot 98 procent

van de tijd in werking moeten zijn. Wordt dit gehaald dan krijgen

bedrijven een bonus, zo niet dan volgt een boete. Het noopt de

onderhoudsbedrijven tot het bedenken van slimme oplossingen.”

Anti-spoorsentiment

Nederland moet interessant blijven voor de Nederlandse

spoorindustrie, beklemtoont Chevallier. “Anders wordt de focus verlegd

naar het buitenland. Wij staan hier te popelen om de vernieuwing uit te

voeren. Maar dan moet de politieke wil daarvoor wel aanwezig zijn.”

Er heerst in Nederland een anti-spoorsentiment. “Er wordt veel

gemopperd op het spoor. De politiek en het publiek moeten het spoor weer

leuk gaan vinden. En als ‘ons spoor’ gaan beschouwen. Vertragingen op

de weg vinden we normaal. Ook dat er elke dag 300 kilometer file op de

weg staat. Maar als er eens een vertraging op het spoor is, leidt dat

direct tot boosheid en onbegrip.”