Medewerkers Antonius Hof zamelen geld in voor "nieuwe deuren"

REGIO | 11 mei 2017 Door | 11 mei 2017Door Vivium PG , Dichtbijmeeschrijver

(Foto: Vivium PG)

BUSSUM - Woensdag 10 mei kregen de woningen in de Antonius Hof in Bussum nieuwe deuren. Althans, zo lijkt het. De huidige deuren worden voorzien van True Door stickers, waarop een afbeelding te zien is van een nieuwe voordeur. “De bewoners hebben een vorm van dementie. We lieten ze zelf, of met familie, een afbeelding kiezen. Soms is het een deur geworden die lijkt op de deur van het oude huis,” vertelt Carola van den Bos een van de initiatiefneemsters. “Naast dat het er leuk uitziet, kunnen bewoners zich beter oriënteren, de deuren zijn tenslotte allemaal verschillend.”