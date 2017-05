We zoeken nog 420 vrijwilligers! Hierbij een aantal uit onze vacaturebank;

BUSSUM - Versa Vrijwillige Thuishulp Bussum-Naarden zoekt een vrijwilliger voor twee uur per week die het leuk vindt om te wandelen met iemand die rolstoelafhankelijk is en niet zelfstandig naar buiten kan.



GGZ Centraal locatie Mauritzhof zoekt een vrijwilliger voor 3 tot 20 uur p/w, die één op één computerlessen wil geven aan onze cliënten, zodat zij alles kunnen leren van de mogelijkheden die er zijn.



Stichting Maatjesproject Gooi en Vechtstreek afdeling Bussum zoekt voor drie uur per week een maatje voor een lieve dame van 88. Mevrouw zit veel alleen en heeft behoefte aan gezelligheid.



Free Nature zoekt praktische mensen die het leuk vinden om elke dinsdag tussen 9.00 uur en 16.00 uur rondom het Naardermeer te werken. Het doel is om verschillende projecten aan te pakken.



Andere leuke vacatures vindt u op www.versavc.nl. Op dinsdag- en donderdagochtend van 10.00 – 12.00 uur bent u van harte welkom voor persoonlijk advies en bemiddeling naar vrijwilligerswerk op de Ceintuurbaan 47, 1402 HB Bussum. Ook op donderdag van 12.00 tot 14.00 uur in de Bibliotheek Wilhelminaplein te Bussum. Eventueel is het mogelijk persoonlijk een afspraak te maken via telefoon: 035-6938525 of e-mail: vcbussum@versawelzijn.nl