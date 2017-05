Bootverhuur Naarden maakt vaart…

NAARDEN - Meer mensen laten genieten van het moois dat Naarden -Vesting te bieden heeft, vanaf het water. Dat was de insteek van Thijs Cobben en Aimée Vegter uit Naarden -Vesting om een boat-sharing initiatief te starten.

Zij verhuren hun stalen sloepje Ravelijn, dat ze met hun 2

gezinnen delen, als ze het zelf niet gebruiken. Er is steeds meer vraag

en daarvoor zetten ze ook sloepjes in van andere Vestingbewoners.

Daarmee is het een voorbeeld van een duurzaam burgerinitiatief én

deeleconomie.

Om te kunnen voldoen aan toekomstige vraag, zijn

beide initiatiefnemers in gesprek met Stichting Monumenten Bezit en

gemeente Gooise Meren over de aanleg van een bescheiden, historische

verantwoorde steiger bij kazemat I’ en K’, achter het voormalige

brandspuithuis in de vesting. Het geld dat nodig is om de steiger aan te

leggen plus een opslagplaats voor de elektromotoren, is inmiddels bijna

helemaal toegezegd door ANWB Fonds en Waternet. Thijs en Aimee hebben

inmiddels een stichting opgericht voor hun initiatief en zien het nieuwe

vaarseizoen met veel vertrouwen tegemoet. Voor wie meer wil weten vindt

op www.naardenvanafhetwater.nl meer informatie over dit nieuwe initiatief.