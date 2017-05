Kinderen helpen bij een scheiding door afspraken visueel te maken

BUSSUM - Ouders maken in een ouderschapsplan afspraken over de zorgverdeling tussen ouders. Voor kinderen is het meestal maar afwachten wie er bij het schoolplein staat of waar zij die avond zullen zijn. Jonge kinderen beschikken nog niet over tijdsbesef en dan moet je als ouders iets bedenken om de kinderen op een andere manier te laten weten hoe hun zorgverdeling zal zijn.

ouderschapsplan kent een aantal (door de wetgever) verplichte onderwerpen:





Zorgverdeling

Opvoedkundige afspraken

Informatie-uitwisseling tussen de

ouders

Toekomstige veranderingen

De financiële afspraken

(kinderalimentatie)









Mooi voorbeeld

Deze week lieten ouders mij zien hoe zij dit voor hun

kinderen van 5 en 6 jaar visueel hadden gemaakt. Zij hebben een planbord gemaakt

met daarop de zorgafspraken tussen de ouders, met ondersteuning van de opa’s en

oma’s. Op het planbord staan de woningen van papa, mama en de opa’s en oma’s

waar de zorg plaatsvindt. Daarnaast is elke dag van de week voorzien van een foto

van één van de ouders met de kinderen of een foto zonder de ouders als de

kinderen die dag bij opa of oma zijn. En dat werkt! De kinderen staan in de

ochtend voor het planbord en vertellen de ouders waar ze die dag zullen zijn en

wie er voor hun zorgt. Dat geeft hen rust.







Visualiseren werkt

Mensen zijn veelal visueel ingesteld. In mijn werk schets ik

vaak op een bord wat er afgesproken is of hoe een tijdlijn eruit ziet. Een

planbord voor kinderen geeft rust en dat is waar kinderen zo’n behoefte aan

hebben (net als hun ouders). Wat heerlijk dat ouders er alles aan doen om de

kinderen rust en inzicht te geven. Tenslotte blijven ouders altijd ouders en

kan je nooit scheiden van je kinderen. Kinderen hebben nou eenmaal recht op de

liefde, verzorging en opvoeding van papa en mama. En dat geeft een planboord

als deze prachtig weer!

Hebben jullie te maken met een scheiding of twijfelen jullie wat nu de beste

keuze is? Maak een afspraak voor een kennismaking. In een persoonlijk gesprek

kan ik jullie handvatten en inzichten geven en deel ik (andere) voorbeelden van

hoe andere stellen zaken regelen.

www.goeduitelkaargaan.nl