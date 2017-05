Echte momenten verdienen een eerlijk cadeau

HUIZEN - Zondag 14 mei, Moederdag, is zo’n moment.

In Wereldwinkel Huizen kun je terecht wanneer je op zoek bent naar een eerlijk cadeau voor moeder.



Bijvoorbeeld de Cotton Ball Lights (lichtslingers) uit Thailand. Deze lichtslingers geven je interieur een gezellige en vrolijke sfeer.

Alle Cotton Ball Lights worden handgemaakt. Allereerst wordt er een ballonnetje opgeblazen. Vervolgens wordt er garen omheen gedraaid. Dit garen wordt eerst door een bakje met de rijstlijm gehaald, waardoor het aan het ballonnetje blijft plakken. Als het balletje af is, wordt het in de Thaise zon ongeveer vier uur gedroogd. Vervolgens wordt het ballonnetje lek geprikt en wordt het balletje gekeurd op de kwaliteit. Na goedkeuring, worden de balletjes verpakt en per zeecontainer richting Nederland verscheept.

Wat in 2010 is gestart als kleinschalig FairTrade project met vijf medewerkers, is

in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een organisatie met meer dan 80

medewerkers. Per maand worden er duizenden Cotton Ball Lights gemaakt.



Veel van de cadeaus uit ons assortiment worden gemaakt door moeders, die daarmee een inkomen verdienen voor hun kinderen, zodat zij een betere toekomst krijgen. Eigenlijk geef je dus twee cadeaus!

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 09 mei 2017