ÉÉN OP DE VIER NEDERLANDERS ONDERGAAT BIJNA NOOIT EEN OOGMETING

2. Varifocale glazen





3. Cylinder en prisma

Bij 80 procent van de mensen is het hoornvlies van hun ogen niet helemaal rond,

maar heeft het enigszins de vorm van een rugbybal. De lichtstralen vallen hierdoor

onder verschillende hoeken op het netvlies. “Dit wordt ook wel een cylinderafwijking

genoemd en kan tot hoofdpijn leiden. Door in het glas in de richting van de afwijkende

kromming een andere sterkte te plaatsen verhelpen we dit. Zo heffen we de afwijking

op. Dit kan zowel met een bril als met lenzen”, aldus Van Oostrum.





Een andere afwijking is wanneer de oogspieren niet helemaal perfect samenwerken.

Aan het einde van een drukke dag kan dit leiden tot een wazig beeld. Soms kan dit

verholpen worden met behulp van een prisma. De lichtinval wordt hiermee als het

ware verplaatst, wat de druk op je oogspieren kan verlichten. “Bij Specsavers

verwijzen we altijd eerst door naar een oogarts of orthoptist. Zij zijn gespecialiseerd in

deze onbalans in oogspieren en bekijken op welke wijze dit gecorrigeerd moet

worden. Met een recept kunnen mensen dan weer bij ons terecht voor het aanmeten

en bestellen van een bril. Er komen geen extra kosten kijken bij een cylinder of

prisma”, zegt Van Oostrum.

Uit onderzoek van Specsavers blijkt dat bijna de helft (47%) van de brildragende 50-plussers een montuur heeft met varifocale glazen, ook wel multifocaal genoemd.Multifocaal betekent letterlijk ‘meerdere brandpunten’. Er zitten dus verschillendesterktes in een multifocaal glas. Bovenin zit de sterkte voor veraf en onderin het glasvoor dichtbij. Van Oostrum geeft aan: “Doordat in een varifocale bril de verschillendesterktes in elkaar overlopen, moeten je ogen én hersenen wennen. Het is eigenlijkeen andere manier van kijken en daarom kan het even duren voordat je optimaal ziet.In het begin kan het lastig zijn om afstanden goed in te schatten, bijvoorbeeld mettraplopen en autorijden. Gelukkig leer je snel welk deel van de bril optimaal is voorbepaalde afstanden en gaat het op den duur vanzelf.”