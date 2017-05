Balkanensemble start bij Globe in september

Balkanensemble start bij Globe in september

HILVERSUM - Onder leiding van de bekende Roemeense bassist, dirigent, arrangeur en multi-instrumentalist Mihai Scarlat wordt een Balkanensemble gestart bij Globe in het MCO. Dit ensemble komt iedere woensdag om 19.30 uur bij elkaar om samen te musiceren en te genieten van de variatie aan kleuren en stijlen in de Balkanmuziek. Het nieuwe ensemble start in september, maar de inschrijven is al mogelijk via www.globeckc.nl