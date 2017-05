Tong Tong Fair in Den Haag

Van 25 mei tot en met 5 juni 2017 is er weer Tong Tong Fair in Den Haag. (Foto: Rhido31910) 1 / 2

WEESP - Van 27 mei tot en met 5 juni is er in Den Haag op het Malieveld, Tong Tong Fair (voorheen Pasar Malam Besar). Tong Tong Fair is een Indische markt. Je kan daar van alles kopen wat met Azië te maken heeft.