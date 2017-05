HUIZEN - Met jou? op naar het 12,5 jarig jubileum!

40+

Gospelkoor ‘Good News’ uit Huizen bestaat 10 jaar en regelmatig treden

wij op bij een kerkdienst of evenement. Over 2,5 jaar vieren wij ons 12,5-jarig jubileum! Vind

je het leuk dan óók mee te zingen met ons, en met het uitdragen van je geloof

anderen vreugde te geven? Kom eens luisteren, bij onze repetities of optredens,

want we hebben er graag nog wat mensen bij! www.gospelkoorgoodnews.nl,