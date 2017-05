KORTENHOEF - Momenteel onderzoekt de ChristenUnie de haalbaarheid om met een nieuwe fractie in Wijdemeren deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.

Woon je in deze mooie gemeente, ben je politiek geïnteresseerd en betrokken bij de ChristenUnie? Of ben je goed in ondersteunende taken? Ken je iemand waarvan je denkt: dat is écht iets voor hem of haar? Neem vrijblijvend contact op met Esther Kaper door te mailen naar: estherkaper.christenunie@gmail.com.