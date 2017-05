Tentoonstelling Berg-Stichting geopend

Tentoonstelling Berg-Stichting geopend. (Foto: docvis) 1 / 1

LAREN - Op zaterdag 6 mei opende burgemeester Roest in de Johanneskerk de tentoonstelling over de Berg-Stichting. Kaarsen werden ontstoken. Teun Koetsier vertelde over het boek De Slag om de Berg-Stichting.