Avondwandeling over voormalig Landgoed Oud Naarden

REGIO | 06 mei 2017 Door | 06 mei 2017Door Jan Rebel , Dichtbijmeeschrijver

De Vijverberg als deel van het landgoed (Foto: Pieter van der Poel) 1 / 1

HUIZEN - De Historische Kring Huizen organiseert vrijdagavond 12 mei een wandeling over landgoed Oud Naarden, waar verschillende herkenningspunten uit het verleden bezocht zullen worden. Verzamelen om 19.00 uur per fiets bij parkeerplaats Nimmerdor aan het eind van de Fazantweg. I.v.m. beperkte deelname is aanmelden noodzakelijk. Voor opgave en informatie info@historischekringhuizen.nl of bel 035 5260580.