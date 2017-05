Door meer verwarde personen maakt het reizen per trein lastig!

HILVERSUM - De laatste tijd heeft de Gooilijn meer te maken met voornamelijk verwarde personen. Op 6 februari kwam er bij Gooibergstraat in Bussum een persoon onder een trein. Ik denk ook dat er suïcide op het spel is. Wij moesten helemaal uit Hilversum naar Schiphol de trein pakken, maar door het ongeval moesten wij toen uitwijken via Utrecht Centraal

Gelukkig dat we toen nog net de vlucht net konden gaan halen om naar Engeland te gaan. Een maand daarvoor las ik ergens dat er op station Bussum Zuid ook een verward persoon rond liep en hij begon naar reizigers te schreeuwen. Op 28 april hoorde ik van een kennis dat hij op station Weesp op spoor 5 iemand "Hou je bek!" roepen met een heel verhaal vooraf. Ook zei hij dat hij hij op woensdag 3 mei 2017 ook mogelijk een verward persoon heeft gezien. Hij stond of liep op perron 1 in Weesp. Het viel hem op dat hij naar hem toe liep en hij zei: "dat hij normaal moest gaan doen", terwijl hij gewoon alleen met zijn begeleidster de trap af wou lopen om uit te checken.Hij heeft die persoon genegeerd. Hij vroeg zich natuurlijk wel af waarom die man dan met zijn zaken ging bemoeien? Hij zei wel: "Gelukkig heb ik hem genegeerd, maar aan de andere kant was wel dat ik hem wel had kunnen slaan, omdat ik door mijn autisme vaak onbegrepen kan worden. Dan was de treinreis wel degelijk anders geweest.Mijn kennis vroeg af wie die man nou in godsnaam was? Hij kende die persoon namelijk niet. Hij heeft het ook aan zijn begeleidster geïnformeerd maar haar was het helaas niet opgevallen. Het had ook verkeerd kunnen aflopen. Bij de NS heeft hij het ook geïnformeerd, maar via Twitter laat ze weten dat ze het vooral een naar verhaal vind. Toch dacht hij ook achteraf dat het meer om een verward persoon ging. Misschien had hij zijn medicatie niet ingenomen. Verwarde personen kunnen rondhangen in treinen, bij spoorwegovergangen en ook op de treinstations.Maar het is wel zo dat verwarde personen reizigers kunnen lastig vallen door bijvoorbeeld er overal er mee te gaan bemoeien of door te gaan schreeuwen als het niet naar zijn zin is. Wat mij ook vooral opvalt dat het de laatste tijd op de Gooilijn vooral een aanhoudend probleem kan zijn. De kans op suïcide kan op de Gooilijn vooral verhoogd risico zijn. Ik vraag mij vooral af of de eigen risico in de zorg voor die personen niet beter kan worden afgeschaft en dat de NS, Prorail, Politie, GGZ en eventueel ook de Boa's juist meer aandacht voor moeten geven. Want het is ook een gevaarlijk punt, waarmee alle risico's van dien met zich mee kan brengen.

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 06 mei 2017