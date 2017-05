Extra treinen lossen knelpunten nieuwe dienstregeling op

Nieuwe dienstregeling voor 2018 (Foto: kura kura) 1 / 1

HILVERSUM - AMSTERDAM - Om de knelpunten in de nieuwe dienstregeling voor 2018 op te lossen, laat de NS in Noord-Holland enkele extra treinen rijden, zo is besloten na overleg met reizigersvereniging Rover.