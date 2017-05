Naarden-Vesting en omstreken zoekt vrijwilligers. Hierbij een aantal:

REGIO | 04 mei 2017 Door | 04 mei 2017Door Versa Vrijwilligerscentrale Gooise Meren , Dichtbijmeeschrijver

NAARDEN - VVV-Naarden-Vesting zoekt een medewerker voor 3,5 uur per week. Het werk bestaat uit het geven van informatie aan toeristen, de verkoop van souvenirs en fiets- en wandelkaarten en dergelijke.



VVV-Naarden-Vesting zoekt een torengids voor de Grote Kerk in Naarden. Het werk bestaat uit het beklimmen van de toren en uitleg geven over Naarden-vesting.



Wereldwinkel Bussum zoekt met spoed voor ± 4 uur per week een enthousiaste verkoopmedewerker. De werktijden zijn zaterdags van 9.15-13.30 uur of zaterdags van 13.15-17.00 uur. Ervaring is gewenst.



Stichting Rijksmuseum Muiderslot zoekt een winkelmedewerker voor de winkel en kantine van het Muiderslot. De werktijden zijn in het weekend van 12.00-17.00 uur, door de week van 10.00 tot 17.00 uur.



Andere leuke vacatures vindt u op www.versavc.nl. Op dinsdag- en donderdagochtend van 10.00 – 12.00 uur bent u van harte welkom voor persoonlijk advies en bemiddeling naar vrijwilligerswerk op de Ceintuurbaan 47, 1402 HB Bussum. Ook op donderdag van 12.00 tot 14.00 uur in de Bibliotheek Wilhelminaplein te Bussum. Eventueel is het mogelijk persoonlijk een afspraak te maken via telefoon: 035-6938525 of e-mail: vcbussum@versawelzijn.nl