Speciale 4 mei- radiouitzending over Oorlog in Laren

LAREN - Donderdag 4 mei zal er tussen 18.00 uur en 19.00 uur een speciale radio-uitzending worden uitgezonden over' Laren in de TWeede Wereldoorlog.'

In het programma praat oud-omroepman en oud-wethouder van cultuur Leo Janssen met de twee auteurs die zich de afgelopen twee jaar intensief hebben bezig gehouden met de Tweede Wereldoorlog, specifiek gericht op hun dorp Laren: Elbert Roest, historicus en burgemeester van Laren en TeunKoetsier, historicus en filosoof van de wiskunde. Het bijzondere aan locale geschiedschrijving is dat het op microniveau van een dorp het macroverhaal over de bezetting van Nederland wordt verteld. In de uitzending wordt daarom dieper ingegaan op de verhalen over het Laren van toen, de collaborateurs, het gezag , het verzet ,de systematische vervolging van de Joden, De Berg-Stichting en over begrippen als goed of fout en de band tussen heden en verleden. Uitgangspunt zijn de boeken ‘Schieten op de Maan’ en ‘De Slag om de Berg Stichting’. Janssen: “Het zijn twee voor Laren belangrijke publicaties, omdat het dorp zich nu kan spiegelen aan zijn geschiedenis, omdat het betekenis geeft aan het nu.” De regionale zender Radio 6 FM is te beluisteren op FM 92.0/105.1

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 03 mei 2017