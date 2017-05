Piano D-Day: ontdekken – proberen - beleven

BUSSUM - Zaterdag 20 mei is Piano D-Day, een dag met piano-plezier voor volwassen. Ontdek de piano tijdens de introductieles, probeer te improviseren bij Improviseren kun je Leren en beleef de mooie klanken van de Roland Digitale Piano’s. En tussendoor nog even kijken bij de bladmuziekmarkt. Piano D-Day een dag vol pianoplezier, georganiseerd door De Gooische Muziekschool i.s.m. Dé Muziekwinkel in Bussum.



Om 13.00 uur start de presentatie van Om 13.00 uur start de presentatie van Roland digitale piano’s . Bezoekers worden meegenomen in de fantastische techniek die er achter de Roland digitale piano’s schuil gaat. Het ongeëvenaarde klavier, de Super Natural Sound en stijlvolle uitstraling. De topmodellen LX-7 en HP 605 zullen uitgebreid toegelicht en getoond worden. Tijdens de Piano D-Day gelden er speciale aanbiedingen en inruilmogelijkheden.



Van 14.00 tot 15.00 uur geeft pianodocent Joep Lans de workshop “Improviseren kun je leren!”. De deelnemers aan deze workshop gaan ervaren hoe leuk het is om te improviseren aan de piano. Door middel van enkele eenvoudige akkoorden of een melodie gaat Joep laten horen en zien wat er allemaal mogelijk is. Ook gevorderde pianisten worden uitgenodigd om te komen kijken en luisteren naar de improvisatie die op een hoger niveau gespeeld wordt. Belangrijkste is: vrijkomen van notenbeeld en voorgeschreven regels. Joep zegt hierover, “Maak lol met het instrument en wees niet bang, probeer het gewoon!”. Kosten voor deelname € 10,- p.p.



De D-Day wordt afgesloten met een uitvoering door volwassen leerlingen van De Gooische Muziekschool. Vanaf 15.30 uur zal er een gevarieerd programma ten gehore gebracht worden. Niet alleen pianospel zal er te beluisteren zijn maar ook zang en dwarsfluit. Toegang is gratis.





Voor alle muziekliefhebbers is er de hele dag een bladmuziekmarkt. Hier kunnen geïnteresseerden tegen hoge kortingen en soms gratis bladmuziek verkrijgen. Uiteraard zijn er ook nieuwe titels te koop.



Piano D-Day, zaterdag 20 mei 12.00 tot 16.30 uur. Dr. Schaepmanlaan 6 – 8, Bussum.

Toegang is gratis m.u.v. Improviseren kun je leren (€ 10,- p.p.).



Meer informatie op de Graag aanmelden voor overige activiteiten.Meer informatie op de website



Vragen? Neem telefonisch contact op via 035 - 69 65 93 of mail info@degooischemuziekschool.nl. Volg ook onze activiteiten op Facebook

Het programma begint met een introductieles Nooit te oud voor Pianoles . Om 12.00 uur kunnen maximaal 10 volwassenen gratis deelnemen aan deze les. De deelnemers ervaren hoe leuk het is om de beginselen van het pianospel te leren. De cursus Nooit te Oud voor pianoles is een korte cursus die sinds 2014 gegeven wordt en erg populair is.