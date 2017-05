Die aerosolen kunnen verdoorschieten, zegt arts-microbioloog Jan van Zeijl, verbonden aan hetcentrum voor infectieziekten Izore in Leeuwarden. Daardoor wordt niet alleen de wc-bril onder gesproeid, maar bijvoorbeeld ook eendouchegordijn. Veel bacteriën en virussen kunnen daar weken in leven blijven. Boven een vieze wc gaan hangen in plaats van zitten maakt weinig uit want de besmettingsroute loopt via de handen.

Wie de bril aanraakt, of de geïnfecteerde spoelknop, en daarna met de handen de mond beroert, stuurt de micro-organismen richting de maag, waar ze inderdaad darmklachten kunnen veroorzaken. Daarvoor is dan wel een

bepaalde dosis ziekteverwekkers nodig, benadrukt Van Zeijl. 'Maar bij

mensen met een lage weerstand, is een geringe dosis al voldoende.'

De beste preventie bestaat uit wc schoonmaken en handen wassen