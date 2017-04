130 jaar V&D

HILVERSUM - Op 1 mei is het exact 130 jaar geleden dat Anton Dreesmann en Willem Vroom officieel gingen samenwerken onder de naam Vroom & Dreesmann, bijgenaamd Magazijn De Zon.

Op 21 mei 1887 openden zij hun eerste gemeenschappelijke zaak aan de Weesperstraat 70 in Amsterdam. Dit initiatief zou uiteindelijk uitgroeien tot het lange tijd meest succesvolle en grootste warenhuisbedrijf van Nederland. Vorig jaar sloot op 23 april de Hilversumse vestiging als allerlaatste en daarmee kwam er een einde aan bijna 129 jaar detailhandelsgeschiedenis. De letters V&D zijn inmiddels van de meeste panden gehaald en thans resteert in de Nederlandse winkelstraten eigenlijk niets meer dat herinnert aan de oprichters Anton en Willem en aan hun bedrijf dat zo’n grote rol zou spelen in de Nederlandse samenleving en waar welhaast iedere Nederlander winkelde.





De naam Vroom & Dreesmann heeft nog steeds een positieve klank bij veel consumenten en velen missen V&D nog regelmatig. De naam Vroom & Dreesmann zal blijven voortleven in het collectieve geheugen van Nederland. Zo blijft de bijdrage van de beide ondernemers die nu nu 130 jaar geleden begonnen aan de Nederlandse samenleving bewaard.

Het V&D-boek (432 pagina’s) waarin de gehele geschiedenis van Vroom & Dreesmann nog eens rustig kan worden nagelezen is geschreven door V&D-historicus Philippe Hondelink en merkendeskundige Richard Otto. De tweede druk van het boek “Vroom & Dreesmann, de opkomst en ondergang van het warenhuis 1887-2016” is nu verkrijgbaar via de (online) boekhandel en kost € 19,95.