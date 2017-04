LAREN - LEZING “GEÏNSPIREERD DOOR VREDE” DOOR DIANA KOSTMAN

Tijdens het kunstcafé op Bevrijdingsdag zal Diana Kostman ingaan op de rol die vrede speelt in de kunst van na de Tweede Wereldoorlog tot in onze hedendaagse tijd.



Aan de hand van diverse voorbeelden laat zij zien dat deze thematiek nog altijd actueel is. Kunst prikkelt, stelt vragen en zet aan tot nadenken. Dat is ook de reden waarom in tijden van oorlog en strijd bepaalde kunstuitingen vaak verboden zijn. Iedereen kent wel het voorbeeld van de “entartete” (ontaarde) kunst tijdens het nazi-regime. Moderne kunstenaars werd het werken onmogelijk gemaakt. Gelukkig belette dat Picasso niet om toch het schilderij Guernica te maken, één van de bekendste artistieke aanklachten

tegen oorlogsgeweld. Ook in onze hedendaagse tijd laten kunstenaars zich inspireren door de vrede. Recentelijk opende de Britse kunstenaar Banksy een hotel op de Westelijke Jordaanoever. Het hotel is door hem beschilderd met diverse kunstwerken waaronder een voorstelling van een Israëlische en Palestijnse strijder die samen een kussengevecht houden. Drs. Diana Kostman (1978) studeerde Kunstgeschiedenis van de nieuwste tijd en Algemene cultuurwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. In 2006 richtte zij haar eigen bedrijf Artemis Omnibus op,

gespecialiseerd in kunsthistorische cursussen, lezingen en excursies. Sinds 2016 organiseert zij samen met haar partner IJsbrand van Dijk onder de naam Artelicious kunst- en culinaire thema-avonden. www.artemisomnibus.nl

Bij ontvangst en na de lezing: Antoinet Gobee op de piano/vleugel met muziekstukken van o.a. Chopin en Rachmanonov.

Het Kunstcafé is een broedplaats voor nieuwe inspiratie of gewoon een plek voor bijzondere ontmoetingen. Een plek waar iedereen, kunstenaar en kunstliefhebber welkom is. Inloop Kunstcafé Laren 5 mei vanaf 19.30 uur. Lezing: 20.00 21.00 uur. Vrij entree!

Organisatie Kunstcafé Laren: kunstcafelaren@gmail.com

Janine Boot, Nancy Bevers-Kromoidjojo, Gideon Calis, Bettie Bruin Calis, Calinda Rompa

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 30 april 2017