Meimaand filmmaand op HilversumTV

HILVERSUM - De legendarische Meimaand Filmmaand was een populair televisiefenomeen in de jaren ’80 . Het videoplatform HilverumTV komt daarom deze maand met een filmspecial met legendarische Nederlandse films waaronder Blue Movie, Ciske de Rat, Dagboek van Anne Frank, De Bende van Hiernaast, Kort Amerikaans en Het Beest.

De filmspecial is hier te bekijken.

HilversumTV komt regelmatig met TV-specials over diverse onderwerpen, waaronder Willem Alexander, Chriet Titulaer, Bart de Graaff, Johan Cruijff en de Tweede Wereldoorlog.

Over HilversumTV

HilversumTV verzamelt de mooiste uitzendingen van de publieke omroep van de afgelopen65 jaar en biedt deze via web en de gratis apps aan in een overzichtelijke vormgeving. Een eenvoudige zoekfunctie brengt honderden top-programma’s van toen binnen handbereik. De komende tijd wordt het aanbod regelmatig verder uitgebreid. De vandaag gelanceerde eenvoudige Android- en iPhone apps, maken het kijken nog toegankelijker. Door middel van pushberichten kunnen kijkers op de hoogte blijven van nieuw toegevoegde tv-programma’s, thema’s en tv-specials.

HilversumTV is direct te zien op www.hilversumtv.nl en gratis te downloaden voor Android en iOS (iPhone/iPad). Door middel van AppleTV en Google Chromecast is HilversumTV ook op televisie te bekijken.