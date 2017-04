Een Arriva trein op de Gooilijn, zou dat een idee kunnen zijn?

BUSSUM - De gemeente Gooise Meren wil dat er 's-avonds eigenlijk meer treinen rijden. Meer sprinters dus elk kwartier een sprinter ipv elk halfuur. Misschien is voor de NS te duur om 's-avonds elk kwartier een sprinter te laten rijden.

Als ik kijk naar de service en de goede verbindingen zou Arriva misschien geschikt zijn om de stoptreinen te laten rijden ipv de NS. Financieel gezien is Arriva ook wat goedkoper ten opzichte van de NS. (Dus enkele reizen, en dagretours). Een enkele reis tussen Arnhem Velperpoort en Arnhem maakt wel een verschil als je met de NS of Arriva reist.Arriva en Breng zijn vooral in Oost-Nederland actief en bieden ook meer service aan voor gehandicapten. Mensen die in de rolstoel zitten, hebben iets betere service van Arriva dan via de NS. Ik denk als Gooise Meren, maar ook andere gemeenten in Het Gooi nauw samen kunnen werken voor een betere oplossing per spoor, zou kunnen betekenen dat Arriva treinen vooral wel realiseerbaar is dan de NS.In Limburg als je de Intercity naar Heerlen of Maastricht pakt is dat van de NS. Maar neem je de stoptrein naar Maastricht, Maastricht Randwyck of de stoptrein via Heerlen naar Kerkrade dan is dat van Arriva. Bij Arriva staan vooral mensen met een handicap centraal. Ook qua busvervoer is Arriva ideaal. Connexxion doet het ook goed. Maar misschien kunnen erop sommige lijnen meer verbeterd worden?Ik denk dat het op de Gooilijn ook over nagedacht kan worden dat er voor de stoptreinen beter via Arriva kan gaan, en dat de Intercity treinen beter via de NS gaat, net als in Limburg. Maar ik heb ook paar keren met een Arriva trein tussen Tiel en Arnhem wezen reizen en ook tussen Gaanderen en Arnhem en tussen Vorden en Zutphen, het zijn echt leuke treinen om met Arriva te kunnen reizen.

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 29 april 2017