28 april 2017

Höllenboer met Het Busje Komt Zo was in de jaren '90 een hit. (Foto: Rhido31910) 1 / 1

WEESP - Höllenboer bestaat uit Gerard Oosterlaar en Bas van den Toren en sinds 2009 Hans Nieuwenhuis (allen geboren in 1958). Gerard Oosterlaar schrijft meestal de teksten en Bas van den Toren en Hans Nieuwenhuis componeren de muziek. Het trio staat bekend om hun satirische liedjes in het Sallands. Ze schreven ook nummers voor de popgroep Normaal. Een van de eerste keren dat het (toen nog) duo landelijk te horen was was op 3 januari 1990 in het radioprogramma Ronflonflon met een nummer dat ging over een bouwvakker "Johan" uit Lelystad.[1]



Höllenboer bracht in 1993 een eerste CD uit met de titel Muj goed kiek'n wa'k zeg. Hun landelijke doorbraak kwam in september 1995 met Het busje komt zo, een liedje over twee verslaafden die op de methadonbus wachten die maar niet komt opdagen en dan tegen elkaar zeggen Het busje komt zo en als de bus uiteindelijk wel komt opdagen ze er door onoplettendheid door doodgereden worden. Oud-voetballer René van der Gijp maakte hier een nieuwe variant op, genaamd M'n zusje komt zo. Dit nummer stond enige tijd op nummer 1 in Suriname. In 1998 verscheen een derde album Vort met die pröttel. In 1999 maakten Oosterlaar en Van den Toren voor