Bridgen in De Koepel in Hilversum

HILVERSUM - Ook in de zomer-/vakantieperiode bridgen



Het hele jaar door - dus ook in de zomer - kunt u Iedere dinsdag- en donderdagmiddag gezellig komen bridgen in Wijkcentrum De Koepel, Kapittelweg 399 a in Hilversum.

De Koepel is het witte gebouw aan het parkeerterrein bij Albert Heijn (Winkelcentrum Kerkelanden).

U kunt samen met uw partner of alleen tussen 12.30 en 12.45 binnenlopen.

Aanmelden is niet nodig. U betaalt € 2,00 per persoon.

U bent van harte welkom.





Voor meer info kunt u op werkdagen tussen 12.00 en 22.00 uur bellen naar Frans Tournier, telefoonnummer: 035 – 623 05 28 of mailen naar f.tournier2@upcmail.nl