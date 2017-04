Is vrijwilligerswerk iets voor mij?

Versa Vrijwilligerscentrale Laren-Blaricum

LAREN - Op dinsdag 9 mei 10.00 – 11.30 uur ben je van harte welkom in het Raadhuis op de oriëntatiebijeenkomst die bedoeld is voor mensen die vrijwilligerswerk willen doen maar die eigenlijk niet goed weten wat ze daarvan kunnen verwachten of wat er allemaal te doen is.