Project Namasté - vrijwilligers gevraagd

HILVERSUM - Wij zijn opzoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om op verschillende manieren (individuele) aandacht te geven aan onze bewoners met dementie voor 2 uurtjes per dag.

Je maakt deel uit van het Namasté Care team, onderdeel van een project van het VUmc.



Het idee is om dagelijks tussen 16 en 18 uur de, voor het onderzoek

geselecteerde bewoners een activiteit aan te bieden. Wij willen hiervoor elke

keer een aparte ruimte gebruiken, binnen of buiten. Het kan ook zijn, dat wij

een 1 op 1 activiteit aanbieden, maar wij streven ernaar de bewoners zoveel

mogelijk bij elkaar te laten zijn. Tijdens deze activiteit worden zij begeleid

door 2 personen.

Wij zijn dus op zoek naar mensen die deze begeleiding willen geven en wel

voor de volgende dagen :

Maandag van 16 tot 18 uur

Dinsdag van 16 tot 18 uur

Woensdag is al ingevuld.

Donderdag van 16 tot 18 uur.

Vrijdag is al ingevuld, maar evt. is er nog ruimte voor 1 op 1 activiteit

aan het eind van de dag.

Zaterdag van 16 tot 18 uur

Zondag van 16 tot 18 uur.

De tijden staan niet vast. Mocht je iets willen doen op 1 van deze dagen,

maar schikt de tijd je niet, laat het ons dan ook weten !!

De activiteiten, waaraan we denken, is handmassage (op de woensdag),

voorlezen uit boeken of kranten, muziek aanbieden, hetzij, door zelf muziek

voor deze mensen te spelen, hetzij door samen naar muziek te luisteren,

knutselen, werken met bloemen en plantjes, bewegen. foto's bekijken........

Mochten jullie nog ideeën hebben, dan horen wij dat ook graag.

Daarnaast zijn wij op zoek naar:

Sta-op stoelen of relax fauteuils, plaids, muziek (zacht klassiek,

natuurgeluiden, ) een cd speler, olie en crème voor handmassage, voorleesboeken

( sprookjesboeken, vertellingen, en allerhande materialen die geschikt zijn

voor zintuigelijke sensaties.

Het Namasté project zal een jaar duren. Na iedere bijeenkomst zal wat

administratie moeten worden bijgehouden.































































Heeft u interesse dan stuurt u een email naar hr@kingarthurgroep.nl of belt naar tel:

035-2050878, contactpersoon: Marjolijn Slingerland