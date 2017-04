Vrijwilligers gevraagd

HILVERSUM - Voor ons ontmoetingscentrum waar mensen met dementie komen voor een leuke dagbesteding, zijn wij opzoek naar vrijwilligers.

Het vrijwilligerswerk kan bestaan uit verschillende

activiteiten.

Je zou ons kunnen helpen met chauffeuren of meehelpen als

gastvrouw/heer of gezellig in de activiteiten mee doen, een wandelmaatje zijn,

meehelpen in de tuin of gewoon meehelpen met onze zaterdaguitjes. Ook hebben we

regelmatig verschillende goede doelen projecten of sociale initiatieven waar we

bij betrokken zijn.

Ben jij die persoon die het leuk vind om deel uit te maken

van een leuk team waarbij we het verschil kunnen maken voor onze bezoekers op

de dagbesteding, neem dan contact met ons op en kom gewoon langs voor een kopje

koffie/thee om te kijken welke rol je zou willen vervullen.

Bezoek onze leuke website voor meer informatie over onze

organisatie: www.kingarthurgroep.nl

Je kunt ook mailen of telefonisch contact opnemen:

Contactgegevens:

Ontmoetingscentrum Hilversum: Koninginneweg 83, 1211 AN

Hilversum, 06-37009707, ochilversum@kingarthurgroep.nl

(ma.t/m vr. 9.00-17.00 uur en 1x p.mnd op za. 9.00-15.00 uur)