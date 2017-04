Nieuwe cursussen van start bij de Nieuwe Muziekschool Bussum

BUSSUM - Op 10 en 11 mei start De Nieuwe Muziekschool (DNM) met twee nieuwe cursussen. De cursus ‘Kan ik Zingen?’ voor beginnende zanger(es)sen en ‘Oriëntatie Muziekinstrumenten’ voor kinderen van 6-10 jaar. Beide cursussen worden gegeven op het Vituscollege, Beerensteinerlaan 69 in Bussum.



‘Kan ik Zingen?’ is een workshop speciaal voor beginners. Is zingen wat voor jou? Hoe leer je zingen? Hoe kun je mooi zingen? Kun je goed en zuiver leren zingen? Wat is zingen en wat komt er allemaal bij kijken? Volgens zangdocente Diana Van Dromme kan iedereen leren zingen! Aan de hand van stemoefeningen, ademhalingsoefeningen en verschillende andere vocale inzichten kun je verkennen of zingen iets voor jou is.De zangworkshop gaat door voor groepen van 5 tot 8 personen.Wanneer: 10, 17, 24 en 31 mei van 11.00u tot 13.00u of van 18.30 tot 20.30 uurWie: Diana van Dromme is klassiek zangdocente op DNM en heeft al 21 jaar ervaring in het lesgeven op muziekscholen. Ze is zelf ook actief als klassiek zangeres.‘Oriëntatie Muziekinstrumenten’ is een cursus voor kinderen van 6 – 10 jaar die interesse hebben in muziek, maar nog niet weten op welk instrument ze willen gaan spelen.In groepjes maakt Annelieke Lieverse je op een speelse manier kennis met verschillende muziekinstrumenten. Je gaat zelf instrumenten verkennen en erop leren spelen. En tijdens muzikale spelletjes leer je ook een aantal basisprincipes zoals; ritme, dynamiek, vorm en tempo.Lijkt het jouw zoon of dochter leuk om samen muziek te maken, instrumenten te verkennen en te ontdekken welke klanken en instrumenten hem of haar het meest aanspreken? Geef ze dan op!Wanneer: donderdag 11, 18, 25 mei, 1 en 8 juni van 16.00 tot 17.00 uurWie: Annelieke Lieverse is klarinet docente op DNM en heeft ruime ervaring met lesgeven, zowel individueel als groepslessen, en is ook actief als klarinettist in ensembles.Voor meer informatie ga je naar www.de-nieuwe-muziekschool.nl en kijk op de pagina ‘lesaanbod’ voor meer informatie over de cursussen en alle andere lesmogelijkheden van DNM. Of neem contact op met de coördinator van DNM, Amand de Ligt: info@de-nieuwe-muziekschool.nl