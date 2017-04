We kunnen dit weekend geen kant meer op door werkzaamheden aan het spoor en werkzaamheden op de A1

zaterdag 29 en zondag 30 april

Oorzaak

werkzaamheden

Advies: U kunt gebruikmaken van de omreisroute en de bussener rijden tussen Weesp-AlmereOostvaarders geen treinen maar Snel- en stopbussen; tussenHilversum-Almere Centrum rijden geen Sprinters, reis met Sprinter en bus via Weesp er rijden tussen Amsterdam C-Almere C geen Intercity's; reis tussen Amsterdam C-Weesp met de Sprinter en tussen Weesp en Almere C met de stopbuser rijden geen Intercity's tussen Duivendrecht-Lelystad C; reis met Sprinters tussen Duivendrecht-Weesp, met Snelbussen tussen Weesp-Almere Oostvaarders en met Sprinters tussen Almere Oostvaarders en Lelystad C er rijden geen Intercity's tussen Schiphol Airport-Zwolle en verder; reis met Intercity's via Utrecht C en AmersfoortExtra reistijd

een kwartier tot drie kwartier

De NS lijkt wel als of ze hun kop in het zand steken om te zeggen dat er NS-bussen gaan rijden. Maar door werkzaamheden op de A1 wordt het logistiek gezien er juist niet echt veel beter op. Op die manier kunnen de reizigers ook niet met de NS bus. En de N236 loopt dan muur en muur vast. Er is gebrek aan communicatie zowel de Rijksoverheid als Prorail en de NS.



Voor werkzaamheden op de A1 tref je hier op deze link:



https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/news/afsluitingen-en-hinder-a1-en-a9-voorjaar-2017#.WP9hVzqkJ9N