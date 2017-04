Pas op voor malafide slotenmakers

De

Consumentenbond krijgt wekelijks klachten van consumenten over facturen

van slotenmakers die variëren van €200 tot meer dan €1000. De meeste

klachten gaan over Nood24 en Slotenmaker-sleutelmaker. Deze bedrijven

adverteren veelvuldig op internet en komen via Google als eerste

bovendrijven bij de zoekterm ’slotenmaker’.

Behalve

over exorbitante prijzen, klagen gedupeerden over het onnodig doorboren

van sloten, het veroorzaken van schade en het aansmeren van nieuwe

(dure) vervangende sloten.

Bart

Combée, directeur Consumentenbond: ’Deze slotenmakers maken misbruik

van de heikele situatie waarin consumenten zich bevinden en voeren ter

plekke een toneelstukje op over hoe moeilijk het is om de deur open te

krijgen. In werkelijkheid is de deur vaak simpel te openen, met

eenvoudige middelen. Een betrouwbare slotenmaker rekent daar €60 tot

maximaal €125 voor’.

Google-oorlog

Op

Google schijnt een ware advertentie-oorlog te woeden tussen grote

slotenmakersbedrijven. De slotenmakers klikken op elkaars advertenties

zodat de advertentiekosten van de concurrent flink omhoog gaan, omdat

adverteerders per klik betalen. Consumenten lijken hiervan de dupe te

zijn, aangezien die kosten terugverdiend moeten worden. De

Consumentenbond adviseert consumenten daarom om niet met de grote

adverterende bedrijven in zee te gaan, maar om een lokale slotenmaker te

benaderen. Ook is het raadzaam om vooraf een prijsindicatie te vragen.

Weigert men die te geven, dan is het vaak niet pluis.

Verborgen camera

De Consumentenbond liet ook zelf een drietal slotenmakers een dichtgevallen deur openen en filmde dit met eenverborgen camera. Alle drie rekenden daar fikse bedragen voor, zo’n €300, terwijl €75 normaal zou zijn geweest.

Meer tips om malafide slotenmakers te omzeilen