Golfen voor War Child 19 mei Golfbaan Naarderbos

BUSSUM - Golf ook mee voor War Child en maak kans op schitterende prijzen!

Op 19 mei a.s. organiseert de stichting Golf4Charity voor de tweede keer een spetterend golftoernooi t.b.v. War Child Holland. Aan dit toernooi verlenen vele bekende Nederlanders weer hun medewerking. Zo mogen wij dit jaar Frits Sissing, Wilbert Giske, Victor Reinier en vele anderen verwelkomen. In de baan wordt u voorzien van lekkere hapjes en drankjes van onze sponsoren en kunt u zelfs een BMW winnen als u een hole in one slaat! Aan het toernooi hebben wij een loterij gekoppeld waarbij fantastische prijzen te winnen zijn die door onze sponsoren ter beschikking zijn gesteld. In de prijzenpot o.a. Golfbags, Drivers, dinervouchers bij toprestaurants, weekendjes weg en als klap op de vuurpijl een golfreis voor 2 personen naar the Ritz Carlton op Tenerife, inclusief vliegtickets en greenfee's op Abama Golfcourse. De hoofdprijs is ter beschikking gesteld door Fairway Golftravel ! Daarnaast kunt u een BMW winnen als u een hole in one slaat. Deze is ter beschikking gesteld door Ad Smelt in Naarden.





De golfdag is volledig verzorgd met baancatering, borrel, bbq en live muziek.

Golf ook mee voor War Child en schrijf je in op www.golfenvoorwarchild.nl