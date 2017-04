Vogelhospitaal onderscheiden met Smaakmaker

NAARDEN - Wethouder Gerben Struik heeft 13 april jl. de Smaakmaker uitgereikt aan het Vogelhospitaal in Naarden. De Smaakmaker is een keurmerk voor bedrijven die kansen bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. Het Vogelhospitaal bekommert zich niet alleen vol overgave om vogels maar ook om mensen die een duwtje in de rug nodig hebben om weer te kunnen meedoen in onze samenleving. Beheerder Erik Bruinning: "Hier halen de mensen echt voldoening uit het werk dat ze kunnen doen. Dat is prachtig om te zien."





De Stichting Vogelopvangcentrum Midden-Nederland (zoals het Vogelhospitaal officieel heet) in Naarden bestaat al sinds 1957. Jaarlijks worden er duizenden vogels opgevangen waarvan 70% weer gezond uitgezet kan worden. Om het werk te kunnen blijven doen is de Stichting afhankelijk van donaties en van veel vrijwilligers die samen met de vier beroepskrachten werken in het mooie complex in Naarden. Daarnaast biedt het Vogelhospitaal ook plek aan mensen met een arbeidsbeperking die geleidelijk weer willen terugkeren in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. En met succes. De rustige en mooie omgeving in combinatie met de sociaal bewogen aanpak van beheerder Erik Bruinning leidt er met regelmaat toe dat mensen weer actief deel kunnen uitmaken van onze samenleving. “Ik ben dit werk begonnen meer om de mensen dan om de dieren. Een aantal van onze vrijwilligers komt hier als een soort dagbesteding. Maar hier halen de mensen echt voldoening uit het werk dat ze kunnen doen. Dat is prachtig om te zien. Ieder mens heeft bepaalde kenmerken en eigenaardigheden en dat maakt mijn werk boeiend.”In de algemene ruimte staan vele kooien, vooral met parkieten en papegaaien. Er staat een grote kooi met mooie parkietjes. Die zijn gisteren afgeleverd door een deurwaarder, gevonden in een huis waarvan de bewoners gevlogen waren. In een andere kooi zit een groene papegaai. Bruinning: “Dat is onze 40 jaar oude knuffelpapegaai. Hij komt vaak uit z’n kooi en daar beleven de vrijwilligers veel plezier aan.” Wethouder Gerben Struik is onder de indruk. ”Ik heb net gezien bij de gewonde en beschadigde vogels hoeveel werk dat is. Zonder jullie vele vrijwilligers zou dat niet mogelijk zijn. De combinatie van vogel0pvang en het weer laten meedoen van mensen met een beperking is een heel mooie. Jullie doen dit werk al jaren, dus deze ‘Smaakmaker’ is meer dan verdiend.”Het Vogelhospitaal is een erkend leer-werk bedrijf en werkt nauw samen met o.a. MVO Gooise Meren , Versa Welzijn en GGZ.In 2016 startte de regionale campagne 'Smaakmakers' vanuit het WSP (werkgeverservicepunt) Gooi en Vechtstreek. Aan deze campagne doen alle gemeenten mee in de regio Gooi en Vechtstreek en VNO-NCW, MKB-Nederland, FNV, CNV, het ROCvA en UWV. Ook ondernemers die zijn aangesloten bij MVO Gooise Meren komen voor het keurmerk in aanmerking. De inclusieve werkgevers die erkend worden krijgen een compliment in de vorm van een raamsticker. Met deze campagne hopen de deelnemers dat meer werkgevers geïnspireerd raken om het voorbeeld van de Smaakmakers te volgen. Zie ook: gooienvechtstreek.onzesmaakmakers.nl