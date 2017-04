BUSSUM - 3 gelukkige dames hebben hun prijs en certificaat in ontvangst genomen na het puik inkleuren van hun paas kleurplaat





De actie bleek een groot succes want het restaurant hing na de eerste week al vol met de inzendingen van de kleine tekenaars. Toen de jury, bestaand uit het management team inclusief de gastvrouw, de mooiste kleurplaten gingen kiezen hadden ze dus wel even werk. Uiteindelijk zijn er 3 dames gekozen die hun kleurplaat het mooiste hadden bewerkt. De dames waren erg blij, verrast en enorm trots!





De hoofdprijs was een volledig verzorgd diner voor 5 personen. Naast de prijs ontvingen ze ook een door het restaurant gemaakt certificaat welke nu vast een mooi plaatsje heeft bij de winnaars thuis. Het restaurant geeft aan in de toekomst nog veel meer van dergelijke acties te gaan initiëren

De McDonald's aan het Veerplein had een aantal weken voorafgaand aan Pasen een grote kleurwedstrijd uitgezet waarbij de kinderen een kleurplaat konden inkleuren. De actie is in de zaak zelf en via de Facebook pagina van het restaurant bekend gemaakt.

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 21 april 2017