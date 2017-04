HilversumTV herdenkt de 2e Wereldoorlog

HILVERSUM - Dit jaar is het 72 jaar geleden dat de 2e Wereldoorlog voor Nederland eindigde. In aanloop van de 4- en 5 mei herdenking en viering brengt HilversumTV de meest aangrijpende Nederlandse documentaires, films, reportages en dramaseries over de verschikkingen van deze oorlog nogmaals onder de aandacht. Vooral in deze tijden van diverse oorlogsconflicten in het buitenland, maar ook de onrust en aanslagen binnen Europa is het goed om de verworven vrijheden in Nederland te realiseren.