Alle Gooise gemeenten kunnen een meldpunt maken via internet

REGIO | 20 april 2017 Door | 20 april 2017Door Kura Kura , Dichtbijmeeschrijver

Illegaal kamertje verhuren (Foto: Kura Kura) 1 / 1

HILVERSUM - Je hoort het steeds vaker dat er weleens een wietplantage is ontdekt bij woningen. Maar je kunt je huis ook illegaal door verhuren aan toeristen. In Amsterdam gebeurd dat in elk geval vaker. Maar dat kan ook in de Gooi-en Vechtstreek. Ik raad alle Gooise gemeenten ook aan om op hun website een meldpunt van te maken. Er moet voor dat soort dingen strenger gehandhaafd worden. Na de melding moet de politie wel in actie komen. Zo maakt de woningmarkt ook veel gemakkelijker en er ontstaat dan minder wachttijden.