Administratie of klusjes doen iets voor u?

REGIO | 20 april 2017 Door | 20 april 2017Door Versa Vrijwilligerscentrale Gooise Meren , Dichtbijmeeschrijver

BUSSUM - Stichting CHILD SURGERY – Viet Nam zoekt een Organisator Publieksacties voor 2 tot 4 uur in de week. Het werk bestaat uit sponsoring, fondsenwerving en het ontwikkelen van ideeën voor de stichting.



Rode Kruis District Gooi- en Vechtstreek (Bussum) zoekt een Districtsbestuurslid Secretaris voor 8 tot 10 uur in de week, om de voorzitter en het bestuur te ondersteunen.



Versa Vrijwillige Thuishulp Bussum-Naarden zoekt een Medewerker Thuisadministratie voor 3 uur per week. De taak is het ondersteunen van mensen bij het op orde houden van hun administratie.



Bibliotheek Gooi en Meer zoekt een klusjesman of –vrouw voor 4 tot 8 uur per maand, voor het af en toe uitvoeren van kleine klusjes, zoals het ophangen van lampen. Wilt u ons helpen?



Andere leuke vacatures vindt u op www.versavc.nl. Op dinsdag- en donderdagochtend van 10.00 – 12.00 uur bent u van harte welkom voor persoonlijk advies en bemiddeling naar vrijwilligerswerk op de Ceintuurbaan 47, 1402 HB Bussum. Ook op donderdag van 12.00 tot 14.00 uur in de Bibliotheek Wilhelminaplein te Bussum. Eventueel is het mogelijk persoonlijk een afspraak te maken via telefoon: 035-6938525 of e-mail: vcbussum@versawelzijn.nl