‘Bij Dierenasiel Crailo heeft het belang van de dieren altijd voorop gestaan’ Waar komt die hetze toch vandaan?

Er is de laatste tijd veel gezegd en geschreven over Dierenasiel Crailo. En over het aftreden van voormalig directeur Tjeerd Veenstra. Veel daarvan is ongenuanceerd, onjuist en suggestief gebleken. Beschuldigingen van belangenverstrengeling, zelfverrijking en bestuurlijke onkunde werden geuit, maar konden nooit worden hardgemaakt. Simpelweg omdat ze nergens op gebaseerd zijn. Er lopen dan ook procedures tegen verschillende partijen wegens smaad en laster. Maar het is bijna onmogelijk je te weren tegen en te zuiveren van deze hardnekkige vorm van onwaarheden.





De opvang van zwerfdieren gebeurde in het verleden in samenwerking met de gemeente Hilversum. Zij dekten een deel van de opvangkosten. Maar al in de jaren 90 van de vorige eeuw verloopt de samenwerking niet altijd even soepel. Bestuurders van de gemeente hebben ook zitting in andere organisaties waar Crailo mee te maken heeft. Bijvoorbeeld het Goois Natuurreservaat, waarmee eindeloze discussies over de hondenuitlaatgebieden en de locatie voor het cursusveld gevoerd moesten worden. En niet te vergeten de steeds bediscussieerde locatie van Crailo aangaande het Masterplan Ecologische Hoofdstructuur waarbij Crailo in de weg staat en bouwplannen steeds werden ondermijnd. Of de Grondstoffen- en Afvalstoffen Dienst (GAD) vanwege stank-, geur- en zwerfvuiloverlast en Crailo bij de Hoge Raad in het gelijk werd gesteld. En het Gewest Gooi en Vechtstreek, die Crailo ineens op de huid zit en het ongefundeerde negatief advies aan gemeenten geeft dat Crailo niet aan regel- en wetgeving voldoet en dat alle zwerfdieren naar Amersfoort moeten worden gebracht. Meer dan 5000 handtekeningen werden door het Gewest niet in ontvangst genomen en het leidt tot juridisch getouwtrek, maar alle uitspraken zijn steeds in het voordeel van Crailo. Als klap op de vuurpijl komt daarbij dat de Landelijke Dierenbescherming, met bestuurders in de gelederen die nauwe banden hebben met het netwerk van de gemeente Hilversum, tien grote landelijke dierenopvangcentra wil realiseren. Dat zou de ondergang van alle lokale dierenasielen betekenen. Een plan om dit tegen te gaan – ruim dertig asielen verenigden zich in de NFDO – wordt in de kiem gesmoord door elkaar kennende bestuurders.





Kookpunt In 2011 komen de spanningen met de gemeente tot een kookpunt. Crailo dwingt juridisch nog een tegoed van circa 60.000 euro bij de gemeente Hilversum af. Maar de desbetreffende wethouder draait vervolgens niet alleen de geldkraan dicht, hij dreigt zelfs via de pers Dierenasiel Crailo aan te pakken en deed de uitspraak: “ik laat jullie kapot schrijven”. Opvallend is dat de regionale krant De Gooi- en Eemlander daarna verschillende artikelen publiceert die op zijn zachtst gezegd suggestief, ongefundeerd en schadelijk zijn voor het imago van Dierenasiel Crailo en haar bestuurders. Er wordt nauwelijks hoor en wederhoor toegepast. De artikelen komen voornamelijk uit de pen van journalist Eddie de Paepe, een journalist waar wat over te zeggen valt en een eigen koers bepaalt. Navraag wijst uit dat de heer De Paepe een belangrijke pion is binnen de Gooise bestuurderskringen en in diverse organisaties actief is die nauw samenwerken met de gemeente Hilversum*. Is hier sprake van een dubbele agenda, dan wel belangenverstrengeling? Wat is het doel van deze artikelen? Op enkel het boven tafel krijgen van feiten lijkt het allerminst.

Maar Dierenasiel Crailo bezwijkt niet onder de druk. Ook zonder de (financiële) steun van de gemeente blijft Crailo zich de afgelopen jaren onverminderd inzetten voor onder meer zwerfdieren, die nog steeds door de gewone burger bij Crailo worden aangeboden en met maximale zorg worden opgevangen.

Vertrek Veenstra Begin dit jaar volgt er echter een nieuwe reeks artikelen in de Gooi- en Eemlander, wederom van de hand van Eddie de Paepe. Aanleiding is de aanbesteding voor de opvang van zwerfdieren. De uitkomst daarvan lijkt vooraf al bepaald aangezien de gemeente al eerder had aangegeven niets meer met Crailo te maken wil hebben. Vervolgens schrijft De Paepe handig richting het vertrek van directeur Veenstra bij Dierenasiel Crailo in 2016. Wederom volgen allerlei ongefundeerde aantijgingen en insinuaties. Over het vertrek van Veenstra, over vermeende belangenverstrengeling, het intrekken van de ANBI status door de Belastingdienst en over de zoveelste (door de gemeente Hilversum geregisseerde) controles binnen een paar jaar. Er zijn er ontelbare: milieucontroles, grondwatercontroles, controles van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. Bij deze laatste wordt de desbetreffende inspecteur geschorst omdat hij te positief oordeelde over Crailo en uiteindelijk werd hij zelfs ontslagen.

Feit is dat Veenstra zijn functie in 2015 als directeur bij Dierenasiel Crailo neerlegt omdat hij mede-eigenaar is van de dierenartsenpraktijken PCS die de veterinaire zorg voor Crailo uitvoert. Het vertrek van Veenstra wordt in de Algemene Ledenvergadering gecommuniceerd, maar verder niet groots naar buiten gebracht. Mede omdat Veenstra wel als adviseur aan het dierenasiel verbonden blijft en daardoor niet uit beeld verdwijnt. Vragen van De Gooi- en Eemlander hierover zijn uitgebreid beantwoord. Wilt u deze ontvangen, mail het ons naar crailo@dierenasiel.net

Maar ook uit andere hoek krijgt Dierenasiel Crailo opeens ervan langs. Oud-leverancier van Dierenasiel Crailo Martijn Griffioen publiceert ongefundeerde aantijgingen en onwaarheden op internet en begint een persoonlijke vete tegen het bestuur en de heer Veenstra. Feit is dat hij het bestuur weg wilde hebben omdat deze zijn werkzaamheden de afgelopen jaren drastisch hadden ingeperkt wegens gebrekkige en verouderde kwaliteit. Ook voerde de heer Griffioen door het personeel aangedragen werkzaamheden steeds niet tijdig uit waardoor intern veel druk ontstond om een andere leverancier te kiezen.

De druppel was dat de heer Griffioen rechten claimde toen Crailo haar logo voor de hondencursus wilde aanpassen. Griffioen hoopte mogelijk bij een nieuw bestuur opnieuw aan de bak te komen. Triest, maar ook weer niet heel verrassend, is dat hij nu opeens de handen ineenslaat met journalist Eddie de Paepe.

Belang van de dieren Helaas is het men gelukt intern ook de nodige onrust te veroorzaken. Er is dan ook veel onbegrip over de langdurige stroom aan negatieve berichtgeving en ongefundeerde aantijgingen. De vraag rijst waar deze hetze vandaan komt en welk doel het dient. Gelukkig krijgt Dierenasiel Crailo daarover steeds meer aanwijzingen en blijven zij openstaan voor meer (anonieme) informatie. Uiteraard kan dat ook bij de politie. Inmiddels heeft de heer Veenstra ook aangifte gedaan wegens smaad en laster tegen Eddie de Paepe en Martijn Griffioen.

Dierenasiel Crailo betreurt dat het veel tijd, energie en geld heeft moeten steken in haar ‘verdediging’. Tijd, energie en geld dat aan de dieren had moeten worden besteed, de kerntaak en passie van Dierenasiel Crailo. Naast de negatieve reacties ontvangt het bestuur ook veel sympathie en noemen ze publicaties doorzichtig en helaas van deze tijd. Namens de duizenden leden zal het bestuur zich volledig blijven inzetten over het voortbestaan van Dierenasiel Crailo.

Voor meer informatie kunt u mailen naar: crailo@dierenasiel.net

U kunt ons steunen door een bedrag over te maken op NL13 INGB 0000 5296 00 t.n.v. Vereniging Dierenasiel Crailo. Namens de dieren hartelijk dank.







Een klein stukje achtergrond. Dierenasiel Crailo zet zich al bijna 100 jaar in voor het welzijn van (zwerf)dieren. Dat lukt onder meer dankzij gulle giften, donaties en het harde werk van de vele (vrijwillige) medewerkers.

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 19 april 2017