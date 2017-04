4Arts 2017 ook dit weer goed bezocht

REGIO | 18 april 2017 Door | 18 april 2017Door stawicki , Dichtbijmeeschrijver

4Arts 2017 Weesp (Foto: Stawicki) 1 / 3

WEESP - In het Paasweekend was in de Synagoge in Weesp de jaarlijkse expositie 4Arts 2017. Hier exposeerde vier kunstenaars met elk een ander discipline. Dit jaar waren dat Edith van Eijden-Calis (keramiek), Roderique “Dracorubio” Arisiaman (fotografie), Michiel Linders (beelden) en Simone Stawicki (schilderijen, mixed media). De expositie trok ook dit jaar weer veel bezoekers.