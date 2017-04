Ontdek het labyrint tijdens de Dag van de Aarde

HILVERSUM - Op zaterdag 22 april, Dag van de Aarde, kun je bij Casella, gelegen tussen Baarn en Hilversum, deelnemen aan een labyrintwandeling. Een labyrint is een oeroude vorm die symbool staat voor de levensweg, en alles wat je daarop tegenkomt.

Een labyrint bestaat uit een enkel pad dat je middels een aantal wendingen naar binnen leidt, naar het centrum, en weer terug. Een labyrint is dus anders dan een doolhof, waarin je kunt verdwalen. Door met aandacht en in stilte een labyrint te lopen kun je onder andere rust vinden, inzichten krijgen, ervaringen verwerken of kracht opdoen.

Op de Dag van de Aarde organiseert Nina Wevers, gecertificeerd labyrintwerker, een lente-labyrintloop in het labyrint bij Casella. Je wordt uitgenodigd om je stap voor stap te verbinden met de kracht en symboliek van het voorjaar: nieuw begin en groei. Al lopend kun je je bezinnen op de betekenis van dit thema in jouw leven. Het labyrint vormt hierbij een bedding voor inzicht en inspiratie. Kom ook en gun jezelf een bijzondere ervaring!

Duur labyrintwandeling 14-16 uur, kosten: € 15,-. Voor meer informatie en aanmelding: Nina Wevers, 06-29252929 of kijk opwww.vrouwevanhetlabyrint.nl.

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 18 april 2017