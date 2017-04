Huizen danst tijdens Nationale Biodanza Week

REGIO | 18 april 2017 Door | 18 april 2017Door Nina Wevers , Dichtbijmeeschrijver

Huizen danst tijdens Nationale Biodanza Week (Foto: Nina Wevers) 1 / 1

HUIZEN - Biodanza wordt steeds populairder in Nederland. Op 200 plekken kan al wekelijks gedanst worden. De Nationale Biodanza Week, van 16 t/m 23 april, is een mooi moment om kennis te maken met deze prachtige dansvorm. In Huizen ben je morgenavond, woensdag 19 april, van harte welkom om deel te nemen aan een kennismakings-workshop Biodanza in Bewustzijnscentrum Bala (19.45-21.30 uur).