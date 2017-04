HILVERSUM - Het jaar is al weer lang en breed begonnen en daarom is het de hoogste tijd om de badkamertrends van 2017 te bespreken op deze blog! Niet alleen trends voor de badkamer komen langs. We bespreken ook woon trends voor 2017 die je door kan voeren in de badruimte.

Het jaar is al weer lang en breed begonnen en daarom is het de hoogste tijd om de badkamertrends van 2017 te bespreken op deze blog! Niet alleen trends voor de badkamer komen langs. We bespreken ook woon trends voor 2017 die je door kan voeren in de badruimte.De lente is in opkomst en voor veel mensen betekent dit dat het tijd is voor een grote schoonmaakbeurt. Daarnaast is het ook de tijd om kleine veranderingen in je huis door te voeren voordat het echt warm weer wordt.De dagen worden weer langer en we kunnen langer genieten van het daglicht. Natuurlijk daglicht is de badkamertrend van 2017. Dit klinkt als een trend die bij veel badkamers al bestaat. Natuurlijk daglicht is het beste licht dat er is. Het laat je ruimte groter aanvoelen en het natuurlijke licht maakt mensen in een mum van tijd wakker. Laat een groot raam plaatsen in plaats van het kleine tochtraampje dat veel Nederlandse badkamers nu hebben. Voel je je bekeken? Plak dan een gedeelte af met folie. Zelfs afgedekt met folie is het fijner licht dan het licht dat je van lampen krijgt.Als je planten in je badkamer hebt staan dan zorgt natuurlijk daglicht er ook nog eens voor dat ze beter groeien. Daarnaast zorgt een groter raam ook voor meer ventilatie. Dit resulteert weer in minder schimmelaanslag aangezien er geen sprake is van vochtophoping!Introduceer een accent muur in je badkamer. Veel badkamers zijn rechttoe rechtaan. Dat is te verklaren uit het feit dat Nederlandse badruimtes vaak klein zijn. We willen de ruimte zo groot mogelijk houden en vaak vallen we daarom terug op de kleur wit. Wit creëert de illusie dat ruimtes groter aanvoelen dan ze in werkelijkheid zijn.Toch zorgt het niet voor een unieke en interessante badruimte. Dit kan je veranderen door een accentmuur aan te brengen. Dit is een muur die je een andere kleur geeft, met een patroon beplakt of die je voorziet van accessoires. Deze muur kan je een mooie finish geven door een zwarte wastafelkraan of zwarte keukenkraan aan toe te voegen. Deze kraan valt minder op dan RVS kranen waardoor alle aandacht naar de accentmuur gaat.Duurzaamheid, één van de trends waar je niet omheen kan de komende jaren. Deze trend is meer een ontwikkeling in het bewustzijn van de gemiddelde consument. We weten al jaren dat we teveel water verbruiken. Waar iedereen mee kan beginnen is het gebruik van natuurlijke materialen. Ben je geen fan van hout dan kan je ook kiezen voor Solid Surface producten. Een Solid Surface wastafel of een Solid Surface bad is gemaakt van duurzaam oppervlaktemateriaal. Daarmee bedoelen we dat Solid Surface lang meegaat doordat het geen poriën heeft. Bacteriën en vuil kan zich niet hechten en hierdoor is de schoonmaak en onderhoud van deze producten heel gemakkelijk.Naast producten gebruiken die beter zijn voor het milieu moet ook het onderhoud van de badkamer beter. Niet meer wekelijks een liter bleek gebruiken om je badkamer schoon te maken. Tegenwoordig zijn er veel schoonmaakmiddelen die op natuurlijke basis werken. Door je badkamer dagelijks bij te houden zal nooit meer schimmels in je badkamer hebben!Schoonmaakmiddelen bevatten sinds een paar jaar een Europees Ecolabel. Dit Ecolabel is een Europees milieukeurmerk en staat op schoonmaakmiddelen die beter en schoner zijn geproduceerd en net zo goed schoonmaken als vergelijkbare producten. Check bijvoorbeeld op voorhand of het schoonmaakmiddel dat jij gebruikt wel een Ecolabel heeft.De woontrend van 2017 die we ook in de badruimte terugzien is de trend van de open ruimte. In plaats van een ruimte te verdelen door muren te plaatsen halen we juist steeds vaker muren weg. Veel mensen leven in een studio ruimte waarbij zelfs bad en douche in dezelfde ruimte zijn opgenomen. Last van vocht zal je ook niet snel hebben aangezien de ruimte genoeg ventileert vanwege de grootte. Door de ruimte open te breken maak je optimaal gebruik van de ruimte die je hebt.Een open ruimte creëren in de badkamer kan makkelijk door het plaatsen van een inloopdouche met een glazen wand. Hierdoor is er wel een wand maar deze gaat op in de ruimte, hierdoor zorgt de afscheiding niet voor een beklemmend gevoel.Ga jij één van deze trends doorvoeren in je badkamer en heb je hulp nodig? Je kan ons altijd bereiken voor vragen of opmerkingen.

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 18 april 2017