Open Dag Stichting Huizer Botters

HUIZEN - Maritiem vermaak voor jong en oud De Stichting Huizer Botters zal op zaterdag 22 april van 10.30 tot 17.30 uur haar poorten van de werf openen voor een bruisende open dag. Het belooft een leuke, spannende en avontuurlijk dagje uit te worden voor het hele gezin maar ook voor de sponsoren en “vrienden” van de Stichting Huizer Botters.

Open dag Huizer botters:

heel veel te doen en te zien

Bezoekers kunnen (tegen een geringe bijdrage) meevaren op één van de drie botters op het

Gooimeer. Aan de kade ligt een botter voor bezichtiging waar uitleg wordt

gegeven over het visserijverleden van de bottervloot van de Zuiderzee. Er

worden rondleidingen gegeven, er is live muziek van “Paddy’s Passion”, Janine

van der Hulst-Veerman signeert haar nieuwe boek “Gevangen wind” over het

visserijverleden van Huizen. Natuurlijk is er een drankje met een Huizer

Mannetje, wordt er verse paling gerookt door Gré Tijmes en de smederij heeft

ook haar deuren geopend. In de tent wordt getoond hoe vroeger netten werden

“gebreid” en hoe de zeilen werden genaaid voor de Huizer botters.

Voor de

jeugd van 12-18 jaar is er naast de botters ook een originele schouw: de HZ 274

te bewonderen. De jeugdafdeling van de Stichting Huizer Botters (“De Bramzijgers”) van de Stichting bestaat

uit een aantal enthousiaste leden die zorgen voor het onderhoud en het bemannen

van deze unieke schouw. Ook zijn de prille vorderingen te zien van het “Bouw

je Bootje” project gericht opvoor 10 á

12 jarigen, dat vorige week gestart is.

De vrijwilligers van de stichting geven rondleidingen en uitleg over de oude

scheepsmodellen en gereedschappen maar kunnen bezoekers ook alles vertellen

over het afhuren van één of meerdere botters voor bedrijfsuitjes, familiefeesten

e.d. Naast de opstapdagen die er het

hele voorjaar en zomer plaats vinden is het dit seizoen ook mogelijk een botter

af te huren voor speciale dagtochten. Zo is er tijdens de open dag op 22 april

voor jong en oud iets te zien, te doen en te beleven op de botterwerf die ook

nu weer gratis bezocht kan worden.

Botters: cultureel erfgoed in Huizen

De afgelopen jaren heeft de botterwerf, mede door het

organiseren van het Havenfestival Huizen,

een belangrijke rol vervuld binnen de gemeente Huizen. De open dag is daarom het moment om de

bewoners maar ook de sponsoren en “vrienden” van de Stichting Huizer Botters te

begroeten en kennis te laten maken met ons nationaal cultureel erfgoed.

Dit cultureel erfgoed is iets waar Huizen trots op kan zijn.

De Stichting heeft zich tot doel gesteld om ook de jeugd kennis te laten maken

met de historie van dit erfgoed en het zeilen met traditionele schepen. Immers

de jeugd heeft de toekomst en zij zullen later betrokken worden bij het beheer

van deze stoere schepen en traditionele werf.

Bezoekers die enthousiast zijn geworden over deze unieke

locatie en de botters van de Stichting Huizer Botters kunnen zich aanmelden als vrijwilliger,

sponsor, vriend of “Bramzijger”. Meer informatie: kijk even op de website van

de Stichting Huizer Botters: www.huizerbotters.nl